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Héctor Cúper adelanta que Piero Quispe “necesita una preparación previa” de cara a su reaparición con Universitario de Deportes

El entrenador del club ‘crema’ ha aclarado la realidad de la reciente incorporación. “Se va a sumar y esperemos que esté todo lo mejor posible”, declaró a su salida de Campo Mar

Héctor Cúper espera que Piero Quispe se encuentre al 100% para recurrir a sus cualidades. - Crédito: Liga 1 / Universitario
Héctor Cúper espera que Piero Quispe se encuentre al 100% para recurrir a sus cualidades. - Crédito: Liga 1 / Universitario
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Para que Universitario de Deportes se metiera a la pelea en el Torneo Clausura 2026, el entrenador Héctor Cúper reconoció que su plantel necesitaba ajustarse con algunas incorporaciones. De ahí que le pidiera al club un esfuerzo para fichar a un efectivo clave en el mediocampo. La respuesta inmediata llegó con la contratación de Piero Quispe.

El centrocampista, de vocación ofensiva con pleno conocimiento del mundo ‘U’ por su pasado destacado en Ate, nunca había cerrado la posibilidad de retornar al Monumental, aunque su prioridad siempre fue continuar en el extranjero. Al no contar con una propuesta convincente del exterior, acordó su regreso con el monarca del fútbol peruano.

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Piero Quispe fue anunciado como nuevo futbolista de Universitario de Deportes. Crédito: X Universitario.
Piero Quispe fue anunciado como nuevo futbolista de Universitario de Deportes. Crédito: X Universitario.

De vuelta en Campo Mar, Quispe fue recibido con mucha alegría y entusiasmo por un grupo más que conocido al tiempo que conoció, por primera vez, a Héctor Cúper, quien ya cuenta con un perfil distinto para su conformación del plantel, aunque hizo una observación clave con la que ha dejado en suspenso el porvenir del peruano.

Se va a sumar y esperemos que esté todo lo mejor posible; lo que pasa es que necesita una preparación previa”, dijo el argentino a los medios de comunicación a su salida de los entrenamientos. Con esa declaración ha quedado claro que el reciente refuerzo no será empleado hasta que se asome al 100% de plenitud física.

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Quispe pedirá sitio

Aunque es consciente de su inactividad futbolística, lo que ha originado que pierda condición física, Piero Quispe está totalmente convencido que no bien recupere sus condiciones, aquellas que encandilaron hace no mucho a los simpatizantes del club de Ate, se hará de un espacio inamovible en los planes de Héctor Cúper.

Claro está que para ello Quispe redoblará sus entrenamientos en el gimnasio de la ‘U’ y luego seguirá con esos ejercicios en un centro especializado durante sus descansos. Superado ese plan, estará listo para realizar continuos trabajos tácticos bajos las órdenes del entrenador del equipo ‘crema’.

Se conoció el principal inconveniente de Piero Quispe tras su fichaje por Universitario: “Héctor Cúper lo verá”
Piero Quispe vinculándose con el tricampeón de Perú. - Crédito: Universitario

Verticalidad, desmarque y desborde representan algunas de las características de Piero Quispe para ganarse un lugar como titular en Universitario. Con esas virtudes idóneas, además, Héctor Cúper tendrá un mayor alivio en lo que respecta a la organización de juego.

Hay que recordar que Quispe suele responder ante la exigencia de la hinchada de Universitario. No por nada fue su jugador diferencial en la campaña exitosa del 2023, en la que no solo salió campeón nacional con el club de sus amores, también logró llevarse el reconocimiento como Mejor Futbolista de la Temporada por la Liga 1.

Universitario avanza firme

Universitario inició el Torneo Clausura 2026 desafiando los pronósticos y mostrando un rendimiento destacado en sus primeros encuentros.

En su debut, el equipo de Odriozola logró una victoria valiosa, en la altura de Tarma, frente a ADT gracias a los goles de Alex Valera y Lisandro Alzugaray.

Un futbolista, Gianluca Lapadula, con camiseta marrón y tatuajes en los brazos, celebra un gol con el brazo derecho levantado y la mano izquierda en el pecho
Gianluca Lapadula celebra un gol con el brazo derecho levantado y la mano izquierda sobre su pecho durante un partido del Torneo Clausura. (Liga 1 / ITEA Sport)

Posteriormente, en su estreno en el estadio Monumental, Universitario venció a Cusco FC en un partido complicado. Gianluca Lapadula anotó su primer gol con los ‘cremas’, asegurando el triunfo en los minutos finales.

Con este inicio, Universitario de Deportes lidera el Clausura 2026 con puntaje perfecto y ha reducido la diferencia en la Tabla Acumulada.

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