Keiko Fujimori se emocionó con la Parada Militar 2026: El desfile de la Compañía Mariano Santos de la PNP provocó sonrisas en ella

Keiko Fujimori se emocionó con el original desfile de la Compañía Mariano Santos de la PNP.

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La Gran Parada y Desfile Cívico Militar, celebrado este 29 de julio, reunió a autoridades y ciudadanos en la avenida Brasil, para conmemorar el 205° aniversario de la Independencia nacional.

En el estrado principal, la presidenta Keiko Fujimori encabezó la ceremonia, acompañada de los titulares del Poder Judicial, el Congreso de la República y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP). La transmisión oficial y los medios nacionales resaltaron el simbolismo de esta edición, la primera con una mujer elegida por voto popular liderando el acto central de Fiestas Patrias.

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Durante el evento, Fujimori permaneció atenta a cada presentación, saludando a las delegaciones castrenses y policiales y participando activamente de los momentos de homenaje.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Ojeda, da la bienvenida a la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en un desfile militar con motivo del Día de la Independencia en Lima, Perú, el miércoles 29 de julio de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

Un desfile que despertó emociones

Uno de los momentos más comentados de la jornada llegó con el paso de la Compañía Histórica Mariano Santos Mateos de la PNP, que realizó una exhibición de movimientos sincronizados y coreografías precisas. Al ritmo de “La Anaconda”, tema tradicional de la selva peruana, la compañía se destacó como una de las agrupaciones más ovacionadas del día.

La unidad, que lleva el nombre del general Mariano Santos Mateos —conocido como el “Valiente de Tarapacá”—, evoca los valores de sacrificio y servicio a la patria. Los comentaristas de la transmisión pusieron énfasis en la disciplina y la preparación de sus integrantes.

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La presidenta Keiko Fujimori fue captada en varios momentos disfrutando la exhibición y aplaudiendo el paso de la compañía, según mostraron las imágenes de la transmisión oficial. La reacción de Fujimori fue inmediata: su sonrisa y aplausos reflejaron el reconocimiento al trabajo y disciplina de la agrupación, que suele participar en actos protocolares y celebraciones patrias.

Con paso marcial y una precisión admirable, la Compañía Histórica de la PNP rinde homenaje al héroe Mariano Santos, 'el valiente de Tarapacá'. Disfruta de su espectacular evolución en la avenida Brasil durante las celebraciones por Fiestas Patrias. | ATV

Las lágrimas de Keiko Fujimori

En otro momento del desfile, la emoción de la presidenta Fujimori alcanzó su punto más alto. Al paso del Comando Chavín de Huántar, la mandataria no pudo contener las lágrimas. Las cámaras de la transmisión oficial la mostraron con el rostro conmovido y los ojos húmedos, siguiendo con atención el recorrido de la unidad de élite del Ejército Peruano.

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El nombre Chavín de Huántar está ligado a la operación ejecutada el 22 de abril de 1997 para rescatar a 72 rehenes que permanecían retenidos desde hacía más de cuatro meses en la residencia del embajador de Japón en Lima. El secuestro había sido perpetrado por integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), organización subversiva que mantenía cautivos a diplomáticos, autoridades, empresarios y otras personalidades.

La intervención militar fue preparada durante varios meses mediante un trabajo de inteligencia que incluyó la construcción de túneles para permitir el ingreso simultáneo de las fuerzas especiales.

La misión concluyó con la liberación de los rehenes, la muerte de los 14 integrantes del MRTA y la pérdida de dos comandos, el coronel Juan Valer Sandoval y el teniente Raúl Jiménez Chávez. También falleció el magistrado Carlos Giusti, uno de los cautivos.

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Con el paso de los años, Chavín de Huántar se consolidó como uno de los episodios más representativos en la estrategia del Estado peruano contra el terrorismo. Diversos sectores la consideran una operación de referencia por la planificación, coordinación y rapidez con la que se ejecutó.