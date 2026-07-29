Madre de Nicola Porcella tilda de ‘malagradecido’ a Pablo Heredia y cuenta el motivo: “Yo era la señora de la casa”

Madre de Nicola Porcella tilda de ‘malagradecido’ a Pablo Heredia y cuenta el motivo. YouTube: Cómplices del desmadre.

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En el pódcast 'Cómplices del Desmadre’, que conducen Nicola Porcella y Wendy Guevara, la madre del exchico reality contó un episodio que calificó como “amargo” y que involucró directamente al actor argentino Pablo Heredia.

Según su relato, él vivió en su departamento en Lima en dos ocasiones —la última, durante seis meses, mientras grababa una novela peruana—, pero no respetó reglas básicas del hogar y, además, generó tensiones al llamar a Nicola para “consultar” temas que, en la práctica, debían resolverse con ella como dueña de casa.

La mujer no se guardó nada y adelantó que hablaría “con la verdad”. En esa línea, lo tildó de “malagradecido”, pese a que —según remarcó— lo recibió sin pedirle nada a cambio.

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Madre de Nicola Porcella tilda “malagradecido” a Pablo Heredia a pesar que le dio su casa para vivir. TikTok

“No lo boté”: la aclaración antes de contar su versión

Antes de entrar en detalles, la madre de Nicola, Fiorella Solimano, dejó una precisión para evitar interpretaciones. “No lo boté. Pablo Heredia sabe. Yo voy a hablar eso, y voy a hablar la verdad. Y ahí si Pablo este, malagradecido que escuche”, afirmó.

Con esa frase, marcó el tono del testimonio: no se trataba de un rumor contado a medias, sino de un relato que —según ella— conoce el propio actor. También ubicó el foco en el vínculo entre la ayuda ofrecida y la forma en que, a su juicio, Heredia respondió dentro de la convivencia.

Estuvo dos veces en la casa de Nicola

La madre de Nicola explicó que Heredia vivió en la casa con ellos por decisión familiar y sin condiciones económicas. “Pablo Heredia ha vivido en la casa con nosotros. ¿Ya? Nadie le pidió nada. En verdad lo hice de todo corazón”, sostuvo.

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Luego añadió un dato clave: no fue una sola vez. “No fue una vez, fue dos veces, ¿ya?”.

Según contó, la última estadía ocurrió cuando el actor llegó a Perú para grabar una novela y se quedó por un periodo largo. “La última vez que llegó a grabar una novela, que estuvo seis meses y Nicola me dijo, yo le dije: ‘Ya, perfecto, no tengo ningún problema’”, relató.

En el recuento, también explicó que, mientras Nicola estaba en México, Heredia vivía con ella en el departamento de Lima. La idea, dijo, era simple: ayudar a un amigo y recibirlo como alguien cercano, con reglas claras de convivencia.

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Fiorella aseguró que el actor fue recibido con el trato de alguien de la familia. “Era un hijo más, ah”, dijo, antes de dar un ejemplo concreto del nivel de cercanía.

“Porque incluso hasta pijama de Navidad le mandé a hacer esa Navidad. O sea, ya se tuvo que poner la pijama de Navidad”, relató, en un tono que mezcló ironía y decepción. La reacción de Wendy Guevara fue inmediata: “¿Y qué hizo Pablo?”, preguntó, abriendo el espacio para el núcleo del conflicto.

Madre de Nicola Porcella reveló que hasta pijama de Navidad le compró para pasar un momento emotivo de Noche Buena.

El problema, según ella: se olvidó de quién mandaba en la casa

La mamá del exchico reality sostuvo que la tensión se disparó cuando Heredia, a su juicio, perdió de vista una regla básica: Nicola no estaba en el país y ella era quien llevaba el orden del hogar.

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“¿Sabes cuál fue el problema? Que él se olvidó que Nicola estaba acá (México) y que yo era la señora de la casa. Entonces, no tenía que llamar a Nicola a consultarle las cosas”, afirmó.

Wendy intervino para resumirlo: “Tenía que decírselo a usted”. La madre de Nicola coincidió: “A mí”.

En su versión, si ella decía “no” a algo, el asunto debía quedar zanjado. Pero, según relató, Heredia respondía de otra manera: llamaba a Nicola, se quejaba y provocaba un rebote que terminaba en una discusión madre-hijo.

“No me indispongas con Nicola”: el reclamo por las quejas

La parte más delicada del testimonio fue cuando describió cómo, según ella, Heredia generaba tensión entre ella y su hijo. “Si yo le decía: ‘No lo hagas’, entonces él tenía que decir: ‘No lo haga’”, explicó. Pero en lugar de eso, sostuvo que el actor buscaba respaldo en Nicola: “Lo llamaba a él (Nicola) a decir: ‘Tu mamá me ha dicho que no haga esto’”.

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El resultado, según su relato, era una confrontación: “Entonces, el otro me llamaba a mí y me gritoneaba”, afirmó.

En ese punto, dijo que intentó frenarlo con una advertencia: “No me indispongas con Nicola, no me indispongas con Nicola, porque tú ya sabes cómo es Nicola”.

El ejemplo que narró fue concreto: un desacuerdo por una piscina. “Te he dicho que no pongas esa piscina arriba, que se me va a filtrar el agua y yo tengo que llamar al gasfitero. No lo pongas”, recordó haberle dicho. Pero, en su versión, el actor insistía: “Que Nicola me ha dicho”.

¿Hubo fiestas? Wendy preguntó y ella lo negó

En medio del relato, Wendy quiso saber si la convivencia incluía reuniones o fiestas. “O sea, ¿hacía fiestita?”, preguntó. La madre de Nicola fue tajante: “No, no, no hacía fiesta”.

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Wendy reforzó esa imagen: “No, él es tranquilo”. Ella respondió: “No, él no hacía fiestas, nada”. Sin embargo, añadió un detalle personal que pintó el ambiente de la convivencia, aludiendo a que algunos domingos él aparecía con el ojo “de este color”.

“Yo era la señora de la casa”: la historia que soltó en un pódcast y que encendió las redes. YouTube: Cómplices del desmadre.

La dinámica del hogar y el rol de quien pone las reglas

Hacia el final del fragmento, la madre de Nicola regresó a su idea central: en su casa, cualquier coordinación debía pasar por ella y no por llamadas paralelas. “Pero a ver, ¿te parece eso correcto?”, planteó. Y añadió que, incluso para decisiones pequeñas, bastaba con consultarle: “Consúltame. O sea, yo no te voy a decir que no”.

Con ese cierre, el episodio quedó resumido en una queja principal: el problema no fue que Heredia viviera allí, sino que —según ella— no respetó la autoridad doméstica y generó fricción al triangular con Nicola, pese a estar recibiendo un favor.

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