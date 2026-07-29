Ni Venezuela ni Bolivia: estos países superan a Perú en feriados nacionales y así queda el ranking de Sudamérica

Un turista camina por una plaza empedrada de una ciudad histórica peruana, con una iglesia colonial y la bandera nacional de fondo.

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La solicitud de facultades legislativas presentada por la presidenta Keiko Fujimori provoca controversia. Entre las medidas planteadas al Congreso figura una propuesta para “modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número, con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”, una iniciativa que ha generado críticas ante la posibilidad de que se eliminen algunos días de descanso para los trabajadores formales.

Aunque la propuesta se refiere específicamente a los "feriados no laborables", el debate también ha reavivado la discusión sobre la cantidad de feriados nacionales vigentes en el país. En ese contexto, el Perú se ubica entre las naciones sudamericanas con más días festivos establecidos por ley, superando a países como Venezuela, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Brasil, aunque todavía por debajo de Argentina, Chile y Colombia.

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Una imagen combina el retrato de Keiko Fujimori con una sesión plenaria del Congreso de Perú, en medio del debate sobre la reducción de feriados.

Perú sumó cuatro feriados en dos años

Actualmente, el Perú cuenta con 16 feriados nacionales, una cifra que lo ubica en el cuarto lugar del ranking sudamericano, empatado con Uruguay. Este número se incrementó entre 2021 y 2023, periodo en el que el Congreso aprobó la incorporación de cuatro nuevas fechas al calendario oficial: el 7 de junio, por la Batalla de Arica y Día de la Bandera; el 23 de julio, por el Día de la Fuerza Aérea del Perú; el 6 de agosto, en conmemoración de la Batalla de Junín; y el 9 de diciembre, por la Batalla de Ayacucho.

Antes de estas modificaciones, el Perú tenía 12 feriados nacionales. Con la aprobación de estas cuatro leyes, el calendario oficial pasó a tener 16 días de descanso obligatorio, convirtiéndose en uno de los más amplios de Sudamérica. Esta situación ha llevado a que diversos gremios empresariales y especialistas en economía planteen, en distintas oportunidades, revisar el número de feriados, mientras que sindicatos y organizaciones de trabajadores defienden su permanencia por considerar que forman parte de los derechos laborales y contribuyen al turismo interno.

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Bailarines con vestimenta tradicional de los Andes participan en un desfile cultural en la Plaza de Armas del Cusco, con una iglesia colonial al fondo.

Ranking de países con más feriados en Sudamérica

Al comparar los calendarios oficiales de los países sudamericanos, el Perú solo es superado por tres naciones. Argentina y Chile lideran la lista con 19 feriados nacionales cada uno, seguidos por Colombia con 18. En cambio, países como Venezuela y Bolivia registran menos días de descanso oficial.

El ranking de feriados nacionales de aplicación general en Sudamérica queda de la siguiente manera:

Argentina: 19 feriados nacionales. Chile: 19 feriados nacionales. Colombia: 18 feriados nacionales. Perú: 16 feriados nacionales. Uruguay: 16 feriados nacionales. Venezuela: 14 feriados nacionales. Paraguay: 12 feriados nacionales. Bolivia: 11 feriados nacionales. Ecuador: 11 feriados nacionales. Brasil: 10 feriados nacionales.

Este listado considera únicamente los feriados nacionales de aplicación general establecidos en la legislación de cada país. No se incluyen feriados regionales, estatales, provinciales o municipales, así como tampoco días no laborables, feriados puente o jornadas facultativas decretadas por los respectivos gobiernos.

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Dos personas con equipaje caminan en un terminal de autobuses, un escenario habitual durante los feriados que impulsan el turismo interno en Perú.

¿Feriado o día no laborable?

Uno de los aspectos que ha generado confusión tras la propuesta del Ejecutivo es la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable, ya que ambos implican una jornada de descanso, pero tienen efectos legales distintos.

Los feriados nacionales están establecidos por ley y constituyen días de descanso obligatorio para los trabajadores comprendidos por la legislación laboral. Si un trabajador presta servicios durante un feriado sin descanso sustitutorio, tiene derecho a la remuneración correspondiente prevista por la normativa vigente.

Un grupo de personas con chalecos salvavidas navega en un barco por el mar, mientras una mujer fotografía el paisaje costero.

En cambio, los días no laborables son establecidos mediante decreto supremo y, por lo general, buscan promover el turismo o generar fines de semana largos. En el sector público las horas no trabajadas suelen recuperarse posteriormente, mientras que en el sector privado su aplicación depende del acuerdo entre empleadores y trabajadores.

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