Canciones peruana para realizar un correcto RCP, según especialistas del SAMU

Los profesionales de la salud del SAMU realizaron estas demostraciones de RCP utilizando como referencia el ritmo de conocidas canciones peruanas. (Foto: Minsa)

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Las celebraciones por Fiestas Patrias en Perú convocan cada año a miles de personas en espacios públicos y privados, donde la alegría se mezcla con el movimiento constante de multitudes. Un viaje por carretera, una reunión familiar o un desfile pueden colocar a cualquiera frente a un escenario inesperado: un paro cardiorrespiratorio lejos de un centro médico.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), la reanimación cardiopulmonar (RCP) se posiciona como una habilidad esencial en situaciones en las que la asistencia profesional puede tardar en llegar.

En ese sentido, especialistas del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) remarcan la importancia de que cada ciudadano conozca los pasos fundamentales para intervenir y aumentar la probabilidad de supervivencia.

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“Un paro cardíaco puede ocurrir en cualquier momento y lugar. Saber actuar esos primeros minutos marca la diferencia”, explicó uno de los profesionales del SAMU durante la jornada de capacitación previa a la Gran Parada Militar.

El objetivo, según apuntan los organizadores, consiste en lograr que la población actúe con rapidez y decisión, aprovechando recursos cotidianos como la música para fijar el ritmo adecuado de las compresiones.

En los espacios de capacitación, los especialistas remarcaron que la clave de la RCP está en mantener una frecuencia constante y precisa. “Las compresiones torácicas deben realizarse entre 100 y 120 por minuto”, señalaron los instructores del SAMU durante la demostración.

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Este parámetro técnico, que puede parecer difícil de recordar, se vuelve mucho más accesible gracias a una estrategia innovadora: recurrir a canciones populares cuya cadencia coincide con la recomendación médica.

Canciones que pueden ayudar a practicar el ritmo de las compresiones apara RCP. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Canciones peruanas como guía para un RCP efectivo

El planteamiento de los expertos es simple pero poderoso. Utilizar canciones emblemáticas de la música peruana no solo acerca la técnica a la población, sino que también la convierte en parte de la cultura de prevención.

Entre los temas elegidos por el SAMU figuran títulos como “Cuando pienses en volver”, “El Aguajal”, “Elsa”, “Contigo Perú”, “Cariñito”, “El Casorio” y “Ya se ha muerto mi abuelo”. Todas estas canciones comparten un tempo compatible con la frecuencia recomendada para las compresiones.

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“Queremos que la gente relacione la cadencia de estos temas con la técnica correcta de la RCP”, explicó un vocero del SAMU a los asistentes. Durante la capacitación, los profesionales guiaron a los participantes para identificar si una persona requiere intervención inmediata.

“Si una persona se desploma, no responde y no respira normalmente, lo primero es pedir ayuda y llamar al 106”, subrayaron los especialistas. Mientras se coordina la llegada de atención profesional, iniciar correctamente las compresiones puede mantener el flujo sanguíneo hacia los órganos vitales.

El impacto de la música como apoyo didáctico quedó claro durante las prácticas. Los asistentes aprendieron a sincronizar sus movimientos con el ritmo de las canciones, lo que facilita fijar la frecuencia óptima y reduce la ansiedad ante una emergencia.

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El Minsa recordó que la ciudadanía cuenta con la línea gratuita 106, de la Central de Regulación de Urgencias y Emergencias (CRUE), donde profesionales orientan y coordinan la respuesta médica. Esta herramienta se vuelve especialmente relevante en fechas donde la movilidad y la concentración de personas aumentan los riesgos.