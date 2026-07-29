Sachi admite que no ha hablado con Kenji ni sabe por qué faltó a investidura de Keiko Fujimori: “Cuál habrá sido el inconveniente”

Sachi Fujimori reveló que no ha podido comunicarse con Kenji y aseguró que desconoce por qué no asistió a la ceremonia de investidura de su hermana Keiko, aunque afirmó que fue invitado al acto

Guardar

La hermana de la presidenta Keiko Fujimori, Sachi, se pronunció este miércoles sobre la ausencia del menor de la familia, Kenji, en la ceremonia de investidura y reveló que no ha podido comunicarse con él para conocer las razones por las que no asistió al acto protocolar celebrado en el Congreso.

Al ser consultada por Latina TV, Sachi aseguró que desconoce lo ocurrido con el excongresista, aunque afirmó que fue invitado, como en otras actividades oficiales.

“No hemos podido conversar con él directamente, pero siempre está invitado a estos eventos y la verdad que no sabemos cuál habrá sido el inconveniente”, declaró.

PUBLICIDAD

Pese a ello, descartó cualquier señal de distanciamiento y sostuvo que la familia espera contar con su presencia en futuras reuniones. “Siempre está invitado a estos eventos y, bueno, siempre esperándolo con mucho cariño”, añadió.

La hermana de la presidenta descartó un distanciamiento familiar y sostuvo que el excongresista "siempre está invitado" a las actividades oficiales y familiares, además de expresar que lo esperan "con mucho cariño"

La ausencia de Kenji fue una de las más comentadas durante la investidura de la lideresa de Fuerza Popular, quien llegó a Palacio después de tres derrotas consecutivas. Aunque hasta ahora no ha explicado por qué no asistió, anteriormente afirmó que se había alejado por completo de la vida política.

A la ceremonia asistieron únicamente las hijas de Fujimori, Kiara y Kaori Villanella, además de sus hermanos Sachi e Hiro, quien viajó desde Japón, donde reside, para acompañarla en la toma de mando.

PUBLICIDAD

La hermana de la jefa de Estado fue abordada por la televisora cuando se dirigía a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial 2026, momento en el cual compartió cómo vivió la jornada de investidura.

“Yo lo único que pienso es que, si yo estoy cansadísima, me imagino cómo estará ella. Pero la veo siempre con mucha energía y asumiendo el rol que le corresponde de la mejor manera”, dijo.

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) fue reconocida este miércoles como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por lo que recibió la insignia y el bastón de mando que portará durante los próximos cinco años, de manos del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Augusto Briceño.

PUBLICIDAD

Antes de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial 2026, Sachi afirmó que la mandataria afrontó con energía la intensa jornada de investidura, pese al desgaste que implicó el protocolo oficial

El acto contó con la presencia de los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, así como del comandante general de la Policía Nacional, además de altos mandos militares, destacamentos castrenses y autoridades civiles.

Fujimori inició este martes su mandato para el próximo quinquenio con la toma de mando en el Palacio Legislativo y un primer discurso en el que anunció que dará mayor poder a los militares para liderar operaciones contra el crimen organizado.

Anunció, en ese sentido, que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente las operaciones de seguridad y control del orden interno en las zonas del país declaradas en estado de emergencia y que su prioridad también “será fortalecer integralmente” a la Policía.

PUBLICIDAD

Tras la ceremonia de reconocimiento sobre las fuerzas de seguridad, comenzó la primera reunión del Consejo de Ministros, conducida por el primer ministro, Luis Galarreta, en la que se aprobarán las primeras medidas de gobierno.