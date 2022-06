Nueva denominación de gasolinas en el Perú causa confusión entre usuarios

Taxistas son los más afectados ante cambio de denominación en el combustible.

Como bien lo ha indicado la norma, desde este 1 de julio todos los grifos del país, excepto los de la Selva, ya no ofrecerán las denominaciones de gasolina que conocemos. Ahora, solo se brindará para los usuarios dos tipos de combustibles: regular y el premium

Sin embargo, esta medida ha desconcertado a los compradores, pero sobre todo a los diversos propietarios de estaciones de servicio, a pesar de que la norma que establece (D.S. 014-2021EM) fue publicada más de un año atrás, quiere decir en mayo del 2021.

Según el informe periodístico del diario El Comercio, uno de los factores en contra sería la poca difusión por parte de Estado, ya que existe aún muchas personas que desconocen cómo se realizará esta venta, eso también crea aún más la problemática porque son los empresarios que tienen que capacitar a sus trabajadores para resolver estas dudas de los conductores.

“El problema ha sido la difusión. Normas salen a diario y los empresarios de grifos no pueden estar al tanto de todas las que se publican en el diario El Peruano”, señaló Walter Espinoza, especialista en combustibles para el medio de comunicación.

Por otro lado, otra fuente consultada por el diario, señaló que el Gobierno no ha sabido explicar a la ciudadanía la importancia ambiental de la medida, una tarea que le compete al ministerio del Ambiente (Minam).

Estos cuestionamientos, a menos de un mes en que entre en vigencia la nueva medida, ha ocasionado que la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, solicité al Ejecutivo una prórroga de tres a seis meses para identificar cuáles son los obstáculos para que la medida se implemente adecuadamente. Sin embargo, todo gira en una sola pregunta: ¿Los grifos están listos, preparados y capacitados para este cambio?

Edwin Pinedo, presidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú, al conversar con EC, señaló que sus asociados se han capacitado en la nueva norma que simplificará la logística, el manejo y la disposición de hidrocarburos.

En el caso de los grifos, como tenían varios tanques para diferentes tipos de gasolina, ahora solo tendrán dos, por consiguiente en esos tanques se harán unos trabajos mecánicos de adecuación.

Pese a esto, Walter Espinoza considera que esta no sería la realidad de todos los grifos del Perú, ya que en nuestro país son más de 5 mil los que operan y no están preparados para realizar esa u otras labores más sencillas como llevar la nueva facturación porque la noticia de la norma les ha llegado tarde y con muy poca explicación.

¿CÓMO SE CLASIFICARÁ EL COMBUSTIBLE?

El artículo 1 dispone la optimización del número de gasolinas y gasoholes para uso automotor. Así, se dispondrá el uso y comercialización obligatoria a nivel nacional de los siguientes tipos de gasolinas o gasoholes para uso automotor, de acuerdo al siguiente cronograma:

Tipo de Gasolina o Gasohol

- Gasolina Regular: comprende la gasolina de 84 y 90 octanos, y será de 91 octanos.

- Gasolina Premium: agrupa la gasolina de 98, 97 y 95 y tendrá la denominación de 96 octanos.

¿QUÉ OPINAN LOS TAXISTAS SOBRE EL CAMBIO DE COMBUSTIBLE?

Infobae Perú salió a recorrer las calles de Lima para escuchar el sentir de los taxistas, quienes a diario son quienes hacen la compra de estos combustibles para seguir trabajando. Ante esto, efectivamente una de las problemáticas es que muchos desconocen el nuevo mecanismo, pero sobre todo, su preocupación es saber el precio de estas nuevas nominaciones.

“En realidad lo que más me preocupa es saber cuánto ahora pagaremos por galón, si bien mi carrito es a gas, igual necesito de la gasolina para trabajar. No hay mucha publicidad, ya me imagino el caos que será en 1 de julio todos llenos los grifos”, contó Sergio Fernández.

Por su parte, Walter Calderón que trabaja en este rubro, comentó: “Ojalá que este cambio no haga que suba más los precios. Antes uno podía escoger la gasolina que quería usar según el auto con el que trabaja, pero ahora te limita a usar obligatoriamente solo dos tipos de gasolina y aceptar sus precios”.

“Esta es una jugada para que los grifos vendan más caro la gasolina. Qué podemos hacer, lamentablemente en el país están ocurriendo muchas cosas. Todo sube. No podemos cobrar más en los pasajes porque la gente no toma un taxi caro. Tenemos que mantener las tarifas y para nosotros es un problema. Antes yo trabajaba 8 horas, ahora debo trabajar casi 12″, sostuvo David Alarcón.

VIDEO RECOMENDADO

Recorrido de grifos que incrementaron el precio de la gasolina | VIDEO: ATV Noticias

SEGUIR LEYENDO