Zully Pinchi no se presentó en Arriba Mi Gente y conductores se burlaron comiendo pionono

Zully Pinchi plantó a conductores de Arriba Mi Gente. Foto: Facebook.

Los conductores del programa Arriba Mi Gente tomaron con bastante humor el desplante de la excandidata al congreso, Zully Pinchi, quien no asistió al programa de Latina este jueves 2 de junio, pese a que ya había sido anunciada.

Minutos antes de las nueve de la mañana emitieron un avance del matinal comunicando que la expostulante al Congreso por el partido Somos Perú, Zully Pinchi iba estar presente en el programa ‘Arriba Mi Gente’, pero cerca de las 11: 30 de la mañana terminaron confirmando que su invitada no iba acudir al espacio.

Pero no todo quedó allí, el encargado de comentar la falta de Zully Pinchi, fue el conductor Santi Lesmes. Fiel a su estilo y con un pionono en la mano, le mandó saludos a la abogada, quien fue relacionada sentimentalmente con el ex presidente del Perú, Martin Vizcarra.

Santi Lesmes de programa 'Arriba Mi gente' se burla de Zully Pinchi, tras dejarlos plantados. Foto: Captura

El primero en preguntarle qué había pasado fue el presentador Matías Brivio. Por su parte, Gianella Neyra y Karina Borrero expresaron su extrañeza.

¿Qué pasó Santi?, pregunta Matías Brivio a Lesmes.

¿Por qué estas triste?, l e dice Gianella Neyra.

Y Lesmes responde: “ Yo con todo mi cariño había traído un pionono para invitar a mi querida amiga Zully Pinchi, no ha venido, la he llamado y no me coge la llamada, le he escrito mensajes y no sale el doble check. Zully Pinchi estes dónde estés, espero este bien…” .

Todo esto lo decía Santi Lesmes de forma irónica con el fondo musical de ‘Mi Bebito Fiu Fiu’, remix viral del productor musical Tito Silva que rompió en vistas en YouTube, registrando 3 millones de vistas.

Así que aprovechando que tenían el pionono, Santi Lesmes procedió a cortar en porciones el postre y les invitó a los conductores Matías Brivio, Gianella Neyra, Karina Borrero y la invitada, la sexóloga Romina Castro.

Zully Pinchi plantó a programa 'Arriba Mi Gente'. Video: Latina/ Arriba Mi Gente

PERO, ¿POR QUÉ SE HIZO FAMOSA ZULLY PINCHI’?

La abogada y escritora Zully Pinchi se hizo famosa cuando fue relacionada de manera sentimental con el expresidente Martín Vizcarra. Luego de que se emitiera un reportaje de Panorama donde se reveló que Zully Pinchi tuvo una “reunión secreta” en el hotel Monasterio del Cusco con el expresidente Martín Vizcarra. Sin embargo, tras varios días de silencio, la excandidata al Congreso negó todas las acusaciones en su contra.

En el reportaje del programa dominical se pudo conocer unos supuestos chats íntimos con Vizcarra y que revelarían, entre otras cosas, la presunta infidelidad. En las conversaciones, ella llama a Vizcarra ‘Mi bebito’ ‘Mi rey’ y él le dice ‘te quiero, nos vemos más tarde’.

Por su lado, Martín Vizcarra negó dicha relación en un programa de RPP, además, rechazó haberse reunido con la excandidata de Somos Perú en una habitación del mencionado hotel.

“Lo descarto completamente. Yo he sufrido tal ataque mediático que en algún momento me quisieron, incluso, justificar una relación con Richard Swing, para que vean el nivel de bajeza que existe en una prensa cuando quieren atacar sin justificación”, expresó.

REMIX ‘BEBITO FIU FIU’

Además, la abogada Zully Pinchi también escribe poemas y uno de ellos, específicamente “La noches que te soñé” sirvió también como material para que el productor musical Tito Silva armará el Remix ‘Mi bebito Fiu Fiu’, una adaptación de la canción ‘Stan’ de Dido y Eminem.

Esta canción también sigue siendo las favoritas de muchos cibernautas ya que es tendencia en redes sociales y varios usuarios la usan para hacer sus videos en Tik Tok.

“Mi bebito, fiuu fiuu”, la canción inspirada en los supuestos chats románticos de Martín Vizcarra con Zully Pinchi | VIDEO: Youtube. Créditos a Tito Silva Music.

TERESITA TAMBIÉN BAILA ‘BEBITO FIU FIU’

La popular Teresita Collazos no se pudo quedar fuera de la tendencia del ‘Bebito Fiu Fiu’ y es que la actriz Magdyel Ugaz personificada en la menor de los Collazos sorprendió al realizar un baile sensual uniéndose a los divertidos trends en Tik Tok.

En el video se puede ver que realiza algunos pasos mientras sus compañeros Laszlo Kovacs y Gustavo Bueno se encontraban en el fondo sentados en una cama, cada actor vestidos con sus personajes ‘Tito’ y ‘Don Gilberto’ respectivamente.

Su publicación ha alcanzado más de 10 millones de vistas, miles de comentarios y más de 770 mil ‘Me encanta’. Mientras que algunos usuarios de TikTok resaltaron el hecho de que ‘Tito’ y ‘Don Gilberto’ también se encontraban en el clip, otros mostraban su emoción de ver pronto la nueva versión de Al Fondo Hay Sitio.

Teresita de Al Fondo Hay Sitio se divierte grabando en TikTok el remix de Martín Vizcarra y Zully Pinchi. (VIDEO: TikTok)

