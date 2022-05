Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: Contradicciones de sus explosivas entrevistas

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba aún no se ponen de acuerdo con respecto a la tenencia compartida de su menor hija. (Foto: Composición Infobae)

En las ultima semanas, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba han brindado declaraciones a distintos medios de comunicación llegando a contradecirse, desde que su matrimonio era estable, la existencia del bailarín Anthony Aranda, las cuentas de los servicios de la casa hasta las propuestas de conciliación de la tenencia compartida de su pequeña, entre otros.

Mostrando versiones muy opuestas y otras hasta sorprendentes por parte de ambos, alimentando más el escándalo mediático en el que se han envuelto.

Para El ‘Gato’ Cuba su relación era estable

Rodrigo Cuba en una entrevista con el programa de televisión Amor y Fuego mostró chats de Whatsapp que se había escrito con Melissa Paredes demostrando que tenía una relación estable como cualquier matrimonio. Es más, se escribían palabras de cariño uno al otro con apelativos de “amor” y “bebé” y descartando la idea que estaban peleados.

Estos chats son de días anteriores al escándalo televisivo que fue emitido el miércoles 20 de octubre del año pasado, demostrando - al parecer - que todo andaba bien entre ellos.

A continuación, la conversación que difundió el programa Amor y Fuego.

MARTES 07 DE SETIEMBRE

RC: ¿Amor?

MP: Ensayando amor . Están cuadrando mi música.

MIÉRCOLES 08 DE SETIEMBRE

RC: Amor, ¿cómo vas?.

MP: Ya en camino a la casa. Me está llevando un chico de producción porque me sentí muy mareada.

RC: ¿Qué pasó? ¿Te sientes muy mal?.

JUEVES 09 DE SETIEMBRE

RC: Amor , ¿cómo te sientes?, ¿mejor?.

MP: Maso amor, me compré un...

07 DE OCTUBRE

MP: Necesito foto DNI de la bebé, amor.

RC: Holy, dame un segundo. No lo tengo a la mano, dame un segundo.

MP: Necesito la foto.

RC: ¿Del DNI?

MP: Sip.

RC: Dame unos minutos que camino al carro.

SÁBADO 02 DE OCTUBRE

MP: Buenos días amor. ¿Cómo estás?.

RC: Bien bebé y, ¿tú?

MP: Bien, acabamos de despertar. Amor estoy muy flaca. Se me fue el...

RC: ¿Cuánto estás pesando?. A ver, foto. El COVID es así, te consume un poco.

MELISSA DICE QUE SÍ ESTABAN SEPARADOS

Por su parte, Melissa Paredes en la primera entrevista que brindó en octubre del año pasado al programa América Hoy, detalló que ‘El Gato’ Cuba y ella estaban distanciados desde fines de setiembre y que solo su círculo cercano sabía de esta separación.

En respuesta al comentario de Ethel Pozo de por qué no dijo públicamente que estaba separada que ni a sus amigos se los había dicho.

La ex reina de belleza respondió… “Perdóname, a ustedes no se los dije, pero mi círculo cercano lo sabía, mi familia lo sabía, la familia de él lo sabía, mis mejores amigas lo sabían…”, sentenció y dejó muy sorprendida a las otras conductoras del programa.

NO SABÍA DE ANTHONY ARANDA

Rodrigo Cuba en una extensa entrevista que dio el lunes 23 de mayo al programa Magaly Tv la Firme, comentó que se sorprendió cuando Melissa Paredes lo llamó para avisarle que había un ampay de ella con su bailarín Anthony Aranda.

Relató que en el momento que se emite el ampay a Melissa Paredes, el futbolista estaba en camino a una fiesta con su hija y se quedó sorprendido con lo que Melissa le dijo por teléfono. Minutos después quedó más atónito por el comunicado que la ex conductora publicó en su cuenta de Instagram, donde señala que estaban separados.

“Dejé a mi hija que se vaya y me puse a ver las imágenes. Dije: no puede ser cierto y acto seguido veo el comunicado y digo: ¿qué está pasando? ¿En qué momento estoy de acuerdo con este comunicado? porque lo único que leí era que los dos estábamos de acuerdo con lo que estaba poniendo. Todo el cumpleaños conversando con las personas diciendo: ¿qué pasó? y dije: no sé, estoy totalmente frío”, detalló el futbolista sobre el día del ampay.

MELISSA DICE QUE SÍ LE DIJO QUE LE GUSTABA EL BAILARÍN

Por su parte, en la entrevista que le da a su ex compañera de trabajo, Ethel Pozo, comenta que Rodrigo Cuba sí sabía que le gustaba el bailarín Anthony Aranda, con quien participaba en reality de baile ‘Reinas del Show’.

“Él sabía que me gustaba Anthony, yo le dije, claro, es que él es el santo Rodrigo”, remarcó.

¿QUIÉN QUERÍA REGRESAR CON QUIÉN?

Por su lado, el ‘Gato’ Cuba señaló en la segunda parte de la entrevista a Magaly TV, que la misma Melissa Paredes fue quien le pidió regresar y retomar su matrimonio dos días después del ampay, pero él decidió que no y que quería divorciarse.

“En su momento a mí me pidió perdón, me pidió perdón a los dos días del ampay. Eso no lo sabe nadie, pero me pidió perdón para volver y tengo los WhatsApp. Me dijo que quería intentarlo, es en ese momento donde me voy a concentrar y le digo: ‘Yo no voy a intentar volver contigo, si quieres esforzarte por recuperar esto, es tu tema, yo no lo voy a hacer’”, comentó.

El futbolista confesó que Melissa Paredes intentó convencerlo para que elimine su comunicado. “Ella se cambió de número para un borrón y cuenta nueva”, dijo.

Muy contrario a ello, en la primera entrevista que la actriz Melissa Paredes da al programa América Hoy comentó que era el deportista quién estaba dispuesto a perdonarla y le pidió retomar su relación de pareja por el bienestar de la familia.

“Yo después del ampay le dije: Rodrigo, entiende, yo no voy a volver contigo, ¿no te queda claro lo que conversamos? de Terminamos, ahora hay un ampay y ¿aún así quieres continuar conmigo? No quiero, no puedo, pero él no me escucha, para él no existe eso, me obvia”, manifestó en ese entonces la modelo.

No hay que olvidar que la exconductora también señaló que el deportista Cuba estaba obsesionado con ella y hasta la maltrataba psicológicamente, contradiciendo totalmente a lo que señala el futbolista de Sport Boys.

Melissa aseguró que Rodrigo Cuba no aceptaba que su matrimonio había terminado: “No acepta y nunca aceptó y hasta el día que yo me he retirado el día de ayer (cuando se mudó de la casa con el ‘Gato’ Cuba), que yo ya no era su esposa, ya no era su mujer, ya no estábamos juntos. ¡Está obsesionado conmigo!”, confesó entre sollozos, el 29 de octubre del 2021.

LOS PAGOS DE LAS CUENTAS DEL HOGAR

Por otro lado, Rodrigo Cuba indicó en el programa de ATV, que él pagaba todas las cuentas de los servicios de la casa, los seguros médicos de ambos e incluso el mantenimiento del carro que maneja Melissa y de su línea telefónica, lo único que ella pagaba era sus extras.

“Yo me encargaba de pagar a la empleada, de pagar la casa, infinidad de cosas. Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono celular, su seguro de salud, su seguro de carro. No pagaba el mantenimiento de su auto, la gasolina sí”, dice el deportista.

Estas declaraciones fueron en respuesta a lo que señaló Melissa Paredes,quien afirmó que ella era una mujer independiente y que desde muy joven había trabajado y que pagaba 50% de los gastos de la casa.

“Yo no necesito que ningún hombre me engría, me engrío yo sola. Nunca lo he necesitado, siempre he ido a medias. Lo que pasa es que dicen como que me dieron plata gratis, como que por el divorcio me pagaron y no es así. Yo puse 60 mil dólares en el antiguo departamento, me devolvieron lamentablemente solo 40 mil”, dijo la exconductora a una entrevista que dio al diario Trome.

DÍAS COMPARTIDOS CON SU HIJA

En la última emisión del programa de Magaly Medina, el ‘Gato’ Cuba señala que Melissa Paredes quiere quedarse con su hija cinco días de la semana y dejarle solos dos días para que pueda compartir con él, prácticamente como una tenencia monoparental y que él sea un padre visitante.

“Primero me dice algo y luego cuando llego al Centro de Conciliación me doy con la real intención que (Melissa) tenía, nos propuso que ella tenga los cincos días de escolaridad y yo tenga dos, pretende una tenencia literalmente monoparental, encima pretende que yo tengo los fines de semanas cuando se me imposibilita y por ahí que algunos días de escolaridad pueda ir a visitarla, perdería la equidad, encima nos cita con una propuesta A y en la mesa te dice B”, manifestó incómodo

Por su lado Melissa Paredes comenta que la quieren dejar como una mala madre que impide que su hija vea a su padre, pero no es asó. Lo que ella ha propuesto es que se comparta por igual los días de escolaridad y los fines de semana del mes se turne cada padre.

Según explicó la modelo, ella le hizo dos propuestas a Rodrigo Cuba, en la primera expuso lo que ella deseaba, pues considera que no pasa tiempo de escolaridad con su pequeña hija, de acuerdo al régimen que actualmente rige.

Por eso, señaló que le gustaría que su pequeña viva con ella, pues de esa manera compartiría con la menor una rutina de casa como la que viven la mayoría de los niños. “Lo que yo dije fue: Los cinco días de escolaridad me gustaría que Mía cumpla un régimen, como todos los niños del Perú, que están con sus madres, que se levanta, desayunan, hacen todo lo que la mamá dice, porque toda la vida ha sido así en casa”, comentó en la entrevista.

Tras ello, explicó cada uno de los puntos. “Voy a explicar lo que yo dije en la conciliación, literal, para que luego no salgan a decir lo que han salido a decir. Yo dije, me gustaría que tenga su horario, todo claro y Rodrigo puede venir a verla todo el día si quiere, puede sacarla llevarse a su casa. (…) a lo que él quiera y encima tener los fines de semana con ella y si no pudiera los fines de semana se le cambia por otros dos días”, agregó Melissa.

Luego de contar su postura, Melissa Paredes señaló que su abogado hizo la segunda propuesta más conciliatoria, en la que se dividían en partes iguales los días de escolaridad y variaban los fines de semana, para que cada padre pueda compartir en partes iguales todas las experiencias con la menor, pero ambos fueron rechazados.

“Después de que yo expuse lo que yo quería, mi abogado, para conciliar, le dijo que se divida la escolaridad, es decir, dos días y medio para cada uno. Por ejemplo: un lunes y martes está con la mamá y miércoles la mamá la deja en el colegio y el miércoles la recoge el papá para que este miércoles, jueves y viernes y un fin de semana cada uno intercalado. (…) Rechazó todo, los dos pedidos”, reveló.

