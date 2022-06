Melissa Paredes: ¿Por qué prefirió contarle a su productor sobre su separación antes que a Ethel Pozo?

Melissa Paredes confirmó que le contó al productor sobre su separación con Rodrigo Cuba. (Foto: Composición)

En la reciente publicación que hizo en su cuenta de Instagram, Melissa Paredes habló sobre los chats que difundió a través de Instarándula, donde Rodrigo Cuba le pregunta si alguien de su trabajo sabía sobre la situación que estaban atravesando. Ante ello, la joven señaló que efectivamente se estaban refiriendo a la separación, por si a alguien le quedaba duda.

Además, decidió explayarse sobre el tema. Melissa Paredes señaló que hoy en día piensa que el padre de su hija le hacía estas preguntas para buscar hacerle daño. Sin embargo, aunque le dijo que no le contó a nadie de América Hoy sobre su vida íntima, no fue cierto. Sí llegó a revelarle su verdad al productor Armando Tafur, quien hace unos días confirmó que él era el único en el programa que sabía sobre la separación.

“Yo le digo que no (no le conté a nadie), pero sí le conté a mi productor en ese momento, es la única persona a la que le conté. Y ahí también encaja el rompecabezas de cuando yo le digo a Ethel Pozo que no es de mi círculo cercano”, señaló la modelo.

Asimismo, cuenta que le dijo al futbolista que no puede comparar la confianza que tiene él con sus compañeros de trabajo, con la que tiene ella con su equipo de América Hoy.

“(Le dije) No vas a comparar a la gente de tu trabajo que conoces años y con gente que obviamente recién la conozco”, dijo la joven, explicando así sus razones de por qué no le contó a nadie más sobre su situación matrimonial.

Después de decirle ello, Melissa Paredes sorprendió al publicar en su cuenta de Instagram chats de Rodrigo Cuba con otra persona, donde se refieres a la situación sentimental entre el futbolista y la modelo, dando a entender que sí habrían estado distanciados antes del ampay.

Aquí un extracto de la conversación:

Rodrigo Cuba: Si sabes en qué andamos Melissa y yo ¿cierto?

X: Sí

Rodrigo Cuba: De frente y directo

(…)

Rodrigo Cuba: Yo sé que los motivos por los que me elegiste como padrino era porque somos un matrimonio y todo lo que me contaste ¿te acuerdas?

X: Sí, hasta ahora sigo pensando igual

RC: Yo te quería preguntar si sabiendo la situación en la que estamos. Ustedes van a querer que yo siga siendo el padrino.

Asimismo, señaló que tiene más pruebas y un video, el cual no mostrará, pero que sí usará en el juicio que enfrentará más adelante contra el deportista por la tenencia de su hija.

