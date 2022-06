Melissa Paredes le responde a Mayella Lloclla y la llama desinformada: “Está un poquito confundida”

Melissa Paredes y su respuesta a Mayella Lloclla. (Foto: Instagram)

Hace unas semanas atrás, la actriz Mayella Lloclla se refirió al reciente enfrentamiento que tuvo Melissa Paredes con Rodrigo Cuba luego que la modelo solicitara una nueva conciliación para pasar más tiempo al lado de su hija. En aquella ocasión, la protagonista de diferentes novelas señaló que la exconductora de televisión se ganaba la vida a costa de sus escándalos.

“ Siento que estos escándalos los hacen a propósito, para poder, de alguna manera, conseguir algo de dinero . Qué fea manera de poder conseguirlo, con hablar de tu vida privada, pero eso es cuestión de cada uno”, señaló.

Estas declaraciones de Mayella Lloclla no le habrían gustado para nada a Melissa Paredes y durante una entrevista con una reportera de Amor y Fuego se animó a responderle a su excompañera de la telenovela ‘Dos Hermanas’.

Lo primera que hizo la modelo fue aclararle a la actriz que ella en ningún momento buscó ventilar su vida privada y muchos menos lucrar con los escándalos en las que se ha visto envuelta desde que fue acusada de haberle sido infiel a Rodrigo Cuba con el bailarín Anthony Aranda.

“ Creo que está un poquito desinformada. De hecho, nadie quiere que le pase esto en la vida . No es una manera de conseguir dinero, a mí no me pagan por hacerme mala fama o porque me ataquen, pero creo que ahí está un poquito confundida”, manifestó.

Asimismo, Melissa Paredes se refirió a los recientes comentarios que tuvo Michelle Alexander sobre las declaraciones de su mamá en el programa América Hoy, donde arremetió con todo contra Rodrigo Cuba.

“Digamos que ya no estas en buenas ‘migas’ con Michelle Alexander”, le consultó la reportera a la modelo, quien ha participado en más de una producción de la guionista en el pasado, incluso ha sido protagonista de diferentes novelas.

Sobre este tema en particular, Melissa señaló que ella no se ha peleado con su exjefa y que no le guarda rencor a nadie. “ Yo no sé, la verdad, yo no me peleo con nadie. No soy rencorosa, no tengo ningún problema con nadie hasta donde yo sé ”, respondió.

La modelo le aclaró a su excompañera Mayella Lloclla que ella no busca ganar dinero a través de los escándalos.

MELISSA PAREDES HABLÓ SOBRE ALE VENTURO

Por primera vez, Melissa Paredes se refirió a Ale Venturo, la actual pareja de Rodrigo Cuba. La modelo no pudo evitar decir algunas cosas sobre la empresaria luego que se le escuchara decir que ella minimizaba al ‘Gato’ Cuba durante la relación de esposos que tuvieron en el pasado.

“¿Y a Ale Venturo no tienes que decirle nada?”, le dijo la reportera de Amor y Fuego, a lo que la exconductora de televisión solo atinó a decir: “Me da vergüenza ajena”, en clara alusión a las declaraciones que tuvo hace unas semanas en Magaly Tv: La firme.

