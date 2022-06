Melissa Paredes vuelve a negar infidelidad y asegura: “Solo fue un beso”

Melissa Paredes vuelve a negar infidelidad a Rodrigo Cuba. (Foto: Instagram)

Lo vuelve a negar. Melissa Paredes reapareció públicamente tras haber iniciado un nuevo enfrentamiento con Rodrigo Cuba. La modelo fue abordada por una reportera del programa Amor y Fuego, a quien le volvió a decir que nunca le fue infiel al futbolista durante el tiempo que estuvieron juntos.

La exreina de belleza salió a defenderse y contó su versión de los hechos, indicando que el jugador del Sport Boys sabía perfectamente que ella iba a entrenar al mismo gimnasio con Anthony Aranda, pues en ese momento era su pareja de baile en el reality El Gran Show.

Asimismo, Melissa Paredes sostuvo que ella no hubiera tenido problemas en salir a reconocer sus errores. “ Si yo hubiera sido infiel hubiese dicho ‘Oye, sorry, la fregué, y ya está’, pero no fue así. A parte fue un beso, como si hubiera sido no sé... ”, comentó la también actriz.

Sin embargo, pese a sus palabras, la modelo fue encarada por la reportera y de inmediato le recordó que en las imágenes se puede apreciar que ella se acomoda la ropa interior cuando baja de su carro junto al ‘Activador’.

La exconductora de televisión se quedó bastante sorprendida al escuchar a la reportera y dio su versión de los hechos. “ Siempre todo el mundo me dice eso y qué vergüenza. Las mujeres que tenemos nachas prominentes, siempre nos acomodamos, yo siempre me acomodo cuando estoy con leggins . Ahora Anthony me dice que no lo haga”, aseguró.

En ese mismo sentido, Melissa Paredes indicó que Rodrigo Cuba sabía perfectamente que ella iba acompañada al gimnasio, incluso precisó que hubo una llamada el mismo día que se besó con el bailarín en el estacionamiento. “Él sabía que yo iba con Anthony, hubo una llamada antes del ampay”, indicó.

CANSADA DE LAS CRITICAS

Melissa Paredes lamentó que no pueda pasar muchos días de escolaridad con su hija como ella hubiera deseado. Además, la modelo insistió que quiere cambiar la tenencia compartida por un tema de tiempo y no de dinero como se ha venido especulando en los últimos días.

“ Su abogada, su papá, todo el mundo me dicen interesada, por favor, yo no necesito la plata de él ni de nadie. Ya estoy harta, han pasado ocho meses , ya de verdad cansan y aburren con el tema”, dijo indignada.

Por este motivo, la exconductora de televisión comentó que se encuentra cansada de que en el país solo critiquen a las mujeres que han sido infieles, mientras que en el caso de los hombres dicha actividad queda casi olvidada.

“Me voy a poner una cosa de hombre para pasar normal, como si nada, me voy a cambiar de sexo y así todo bien”, agregó la actriz en tono de burla debido a que su tema sigue siendo tocado en todos los canales de televisión pese a que ya han pasado ocho meses desde que la ampayaron con Anthony Aranda.

La exesposa de Rodrigo Cuba, quien ha negado haberle sido infiel al futbolista, estaría enfrentada a Ale Venturo.

