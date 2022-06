¿Qué respondió Paolo Guerrero cuando Rodrigo González le preguntó sobre su relación con Alondra García Miró?

Paolo Guerrero habló sobre su relación con Alondra García Miró. (Foto: Instagram)

Paolo Guerrero es considerado uno de los futbolistas peruanos más exitosos de los últimos años, por lo que su vida sentimental también ha generado gran interés, especialmente luego que hiciera oficial su relación con Alondra García Miró, una conocida exintegrante del reality Combate.

En un primer momento su relación fue bastante mediática, donde la modelo no dudaba en hablar abiertamente sobre sus sentimientos por el delantero peruano, pero con el pasar de los años ellos decidieron mantener en privado su romance.

Luego de varios años, se pudo conocer que ellos terminaron su relación sentimental y cada uno hizo su vida por separado; sin embargo, el amor que tuvieron fue tan fuerte que decidieron retomar lo que alguna vez tuvieron.

Desde ese momento ninguno de los dos ha ventilado abiertamente el amor que sentía el uno por el otro, pero eso no le impidió a la prensa saber qué es lo que pasaba entre ellos, incluso se supo que en un momento dado pasaron por una crisis y estuvieron a un paso de separarse.

Ahora, en las últimas semanas se ha vuelto a desatar el rumor que entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró ya no existiría una relación, llegando a relacionar al futbolista con la influencer dominicana Nicole Pérez, quien trabaja como relacionista pública.

Luego que se hiciera pública dicha información, el capitán de la selección peruana se comunicó con Rodrigo González para desmentir dicha noticia, indicando que conoció a la joven por motivos de trabajo, además que le facilitó un lugar para comer en Miami.

Al leer la respuesta de Paolo Guerrero, el conductor de Amor y Fuego no desaprovechó la oportunidad para preguntarle sobre su relación con Alondra. “También le preguntaron a tu mamá sobre Alondra, tú sabes cuánto te quiere la gente y el interés que hay sobre ti (...) En todo caso, ¿la relación con Alondra no va más?” , le dijo.

Para sorpresa de muchos, el deportista señaló que los rumores de su separación con Alondra García Miró afectaban a su familia. “ (Me dijo que) Quien sufre con esto, quien la pasa mal con esto es su familia, por este tipo de cosas que salen en la televisión ”.

Asimismo, de acuerdo a ‘Peluchín’, el ídolo de Alianza Lima se negó a revelar si todavía mantenía una relación con la modelo. “ Como sabes, yo de mi vida privada no hablo, así que no te voy a decir absolutamente nada de mi relación Alondra. Nunca hablé y no tengo por qué hablar ahora de eso ”, respondió.

SOBRE JAMILA DAHABREH

De otro lado, Paolo Guerrero también aprovechó su conversación con Rodrigo González para descartar de manera rotunda haber sostenido algún tipo de encuentro cercano con la modelo Jamila Dahabreh.

“ Por causalidad hemos coincido en algún restaurante, pero nada más ”, dijo el futbolista, quien hace unos meses fue relacionado con la modelo peruana tras ser vistos compartiendo en una reunión de amigos.

Paolo Guerrero fue relacionado con guapa influencer dominicana y el capitán de la selección peruana respondió fuerte y claro.

