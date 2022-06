Raúl Romero se presentó en Yo Soy tras 10 años alejado de la TV: “Es un momento especial”

Raúl Romero celebró su ingreso a La Voz Senior 2022. (Foto: Captura Latina TV)

El ‘Cara de Haba’ de vuelta a la pantalla chica. Raúl Romero se presentó en el set de Yo Soy: 10 años, este último miércoles 8 de junio, para celebrar su ingreso a las filas de Latina TV. El cantante fue anunciado por todo lo grande por Adolfo Guilar y fue aplaudido por los jurados del programa de imitación, Ricardo Morán, Maricarmen Marín y Jorge Henderson.

Durante su ingreso a los estudios, el conductor de televisión no dudó en cantar el éxito noventero “Magdalena” de su exagrupación musical Nosequien y Los nosecuantos. Tras ello, agradeció al público por tan lindo recibimiento, pues se convirtió en tendencia desde que se anunció su retorno a la TV peruana.

“Gracias por la invitación, por tenerme aquí en el programa, que es una institución, una máquina de resaltar talento”, comentó antes de anunciar a los miembros del jurado, quienes felicitaron a Raúl Romero por tomar la decisión de ser el nuevo entrenador de La Voz Senior 2022.

Como se sabe, Raúl Romero y René Farrait debutarán como coaches en la franquicia internacional junto a caras ya conocidas por el público, Daniela Darcourt y Eva Ayllón.

Esta edición será conducida por Cristian Rivero. De momento, no se ha anunciado la fecha oficial del estreno de la nueva temporada del concurso de canto, que tuvo como último ganador a Mito Plaza.

“Para mí es un momento especial volver a la tele después de 10 años, ha significado plantearme las cosas seriamente. Tenía miedo de volver a un formato que recayera todo en mí, gracias a Dios La Voz es un formato tan instituto. Se permite un ritmo de televisión que hay diálogo, pensamiento, reflexión. Es un espacio lindísimo, miren la respuesta de la gente”, comentó Raúl Romero.

Raúl Romero se presentó en Yo Soy tras 10 años alejado de la TV

¿POR QUÉ ANTES NO QUERÍA VOLVER A LA TV?

En diciembre de 2021, cuando se iniciaban los rumores del regreso de Habacilar, Raúl Romero utilizó las redes sociales para pronunciarse sobre las especulaciones de su regreso a la pantalla chica, dejando en claro que no estaba entre sus planes volver a la conducción de programas.

Con un vídeo que decidió publicar en su cuenta oficial de Instagram, el presentador de televisión decidió acabar con los rumores de un posible retorno.

“Chicas y chicos, quiero decirles que no voy a volver a la televisión. No tengo pensado volver en estos momentos. No está en mis planes actuales”, comenzó diciendo.

Asimismo, comentó que esta decisión se debía porque estaba trabajando en su música. Recordemos que fue vocalista del grupo Nosequien y Los Nosecuantos y actualmente se encuentra cantando como solista.

“En mis planes está seguir con la música, estoy escribiendo. Ya se vienen noticias, en fin, muchas cosas más, pero la tele en este momento no”, añadió en su mensaje.

