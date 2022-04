Raúl Romero se molesta y se retira del escenario porque le gritaron “feo” durante show en Arequipa

El siempre excéntrico Raúl Romero bromeó con los asistentes para luego retirarse del escenario. (Foto: Captura Youtube)

Raúl Romero, cantante y recordado conductor de Habacilar, perdió la paciencia durante Juntos x el Rock, un concierto que ofreció en Arequipa el pasado 26 de marzo junto a Amén y otros grupos invitados, luego que el público le gritara “feo” cuando terminó la primera canción de su presentación.

Como se puede ver en las imágenes, una vez culminó su tema musical, los asistentes empezaron a gritar “feo” en lugar de aplaudirlo. Esto despertó la curiosidad del exvocalista de los Nosequién y los Nosecuántos, ya que fue el único cantante que tuvo tal recibimiento a diferencia de otros artistas que pisaron la misma tarima.

“¿Ah? ¿Feo? Son un público juguetón, todo porque han pagado 50 soles. Qué hue***. Les gusta el feo feo, les gusta la bromita. Bueno, vamos a comenzar de nuevo”, dijo para iniciar nuevamente con su show; sin embargo, esta vez se equivocó a propósito para molestar al público. “¡Buenas noches, Cusco!”, gritó.

Esta broma hizo que, nuevamente, los asistentes le gritaran “feo”, lo que provocó que Romero hiciera más bromas sobre Arequipa. Tras ello, dio un inusual mensaje: “¿Qué cantantes se permitirían bromear así con el público? Me quieren, huev***. Y yo los quiero a ustedes por eso les digo ¿A qué cantante se lo recibe con feo, feo?”.

Cansado de hablar en lugar de cantar sus mejores éxitos, Raúl Romero se animó a preguntar: “¿Quién quiere que cante? Que levante la mano quien quiere que hable huev***”. Al ver que la mayoría levantó la mano por la segunda opción, el expresentador se retiró del escenario, tirando el micrófono durante el camino.

“No me hables ni m***, no me vale ni m*** (50 soles), no vale nada, con****”, expresó a su salida. Sin embargo, volvió al escenario pocos segundos después para continuar con el espectáculo. “Se han salvado porque ya me pagaron el contrato completo, así que cantamos”, añadió haciendo reír al público.

Las imágenes de su presentación pronto se viralizaron en TikTok. Aunque algunos usuarios creyeron que Raúl sí se había enojado con el público, lo cierto es que todo formó parte de su show. Recordemos que Romero tiene acostumbrado a sus seguidores a un singular sentido del humor, que no duda en reflejarlo en sus conciertos en vivo.

¿POR QUÉ SE SALIÓ DE NSQ Y LOS NSQ?

La agrupación se ganó el corazón de sus fans gracias a sus conciertos en vivo durante más de 20 años. Sin embargo, en el 2011, los miembros decidieron darse un descanso. Esto habría motivado a Raúl Romero a dejar la banda junto a su aspiración de convertirse en solista. En 2013, anunció su separación definitiva los Nosequién y los Nosecuántos.

Es así como, en el 2014 el popular ‘Cara de Haba’ se lanzó como solista para no dejar una de sus grandes pasiones como la música. Además, publicó su primer álbum debut en solitario llamado “Solito” que es de género salsa.

“La decisión de salir como solista implica una ruptura con el grupo, por lo menos, un cierre de capítulo. Los que quieren ver a los Nosequién se van a encontrar solo con Raúl. No he dejado el grupo para ser el excantante de los Nosequién y los grandes recuerdos. Estoy apostando por un producto nuevo”, dijo en aquel entonces en una entrevista con RPP.

