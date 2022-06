Karla Tarazona se mostró afectada por el comportamiento de Leonard León, su expareja. (Foto: Captura ATV)

Karla Tarazona y su pareja, el empresario Rafael Fernádez, estaban ilusionados por llevar a los hijos de la conductora de paseo a Disney World. Christian Domínguez firmó los permisos, pero no pasó lo mismo con Leonard León, quien se ha negado a dar dicha autorización, pese a haber dicho en su momento que no tenía problemas en firmar el documento.

Durante la emisión de Magaly TV La Firme, de este último miércoles 8 de junio, la presentadora de televisión se mostró afectada por la actitud de su expareja. Con la voz entrecortada, señaló que ahora solo le queda avisarles a sus pequeños que el viaje no se podrá realizar este mes, sino hasta fines de 2022.

“Es un desgaste emocional también porque ahora hay que decirle a ellos que no se va a poder viajar, que vamos a tener que esperar hasta diciembre para poder irnos de viaje porque el proceso dura tres meses, y el otro dos años. Lamentablemente, no hay un proceso más corto”, comentó.

Asimismo, resaltó que se siente frustrada porque los hijos de Leonard León no son los únicos afectados, sino también su familia entera. “Creo que nadie tiene el derecho de cortar las alas a mis niños, ni a ningún otro niño. Es un desgaste emocional y también económica. ¿Tengo que esperar hasta los 18 años para que mis hijos puedan hacer un viaje?”, declaró Karla Tarazona mientras su pareja le mostraba signos de apoyo.

Karla Tarazona se quiebra porque Leonard León no firma autorización para el viaje de sus hijos | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

RAFAEL FERNÁNDEZ HACE PEDIDO A LEONARD LEÓN

En entrevista con Infobae, el popular ‘Rey de los huevos’ manifestó que Leonard León no ha mostrado el mínimo interés en preocuparse por los hijos que tuvo con Karla Tarazona. “Si no tienes dinero y no puedes trabajar, sí puedes hacer muchas cosas por tus hijos. Venir a verlos, que estudien contigo, hacer las tareas, no es necesario que el papá tenga que dar el dinero”, dijo.

No pasó mucho tiempo para que el cantante de cumbia llamara “muñeco ventrílocuo” a Fernández. Pese al apelativo, la pareja de Tarazona no se amilanó y pidió, nuevamente, que firme los papeles para que sus hijos puedan vacacionar en Estados Unidos.

“No le estamos pidiendo un sol, yo no le pido un sol… el documento está esperando en la notaría”, afirmó el empresario peruano.

Rafael Fernández y Leonard León se enfrentan. Foto: Captura.

PAREJA DE LEONARD LEÓN SE INVOLUCRA EN LA DISPUTA

Olenka Cuba salió en defensa de Leonard León y criticó duramente al esposo de Karla Tarazona. La joven influencer puso el pecho por el padre de su hija y calificó de ‘vieja chismosa’ al empresario.

La modelo no se guardó nada y habló sobre el empresario señalando que habla de su pareja porque no tiene otra forma de salir en televisión. Incluso lo señaló por hablar de otros temas de la farándula que no son de su incumbencia.

“Cómo se nota que la gente está hambrienta de figuretismo ¿no?, que siempre se agarran hablando de ti, Leo. Y salió a hablar el hambre y la necesidad de cámaras. Regálales un poquito de talento al menos, para que sobresalgan por eso. Asco me da que un hombre esté de figuretti hablando hasta temas que no le incumben”, señaló a través de sus redes sociales.

