Nicole Pérez rompe su silencio y niega vinculo amoroso con Paolo Guerrero: “Solo somos amigos”

Nicole Pérez asegura que solo es amiga de Paolo Guerrero. (Foto: Instagram)

Paolo Guerrero ha sido vinculado en los últimos días con la dominicana Nicole Pérez por una fotografía que se difundió donde ambos posaban juntos tras los fuertes rumores de una separación de Alondra García Miró.

La identidad de la guapa rubia se reveló en el programa Amor y Fuego y por ello, el futbolista se comunicó con Rodrigo González para aclarar que solo se trataba de una joven que lo ayudó a conseguir un lugar para comer en Miami.

Esta información fue corroborada por la misma Nicole Pérez, quien decidió responder a cada una de las preguntas de la reportera del magazine de Willax TV. Según explicó, ella es directora de relaciones públicas que trabaja con celebridades y se asegura que la pasen bien recomendándoles restaurantes y otros proyectos.

Asimismo, dejó en claro que Paolo Guerrero es solo su amigo y negó cualquier vínculo sentimental con él. Incluso, corroboró la versión del pelotero, quien aseguró que la mujer solo se encargó de encontrarle un sitio para cenar.

“Paolo (Guerrero) solo fue uno más de ellos (de sus clientes). Yo estuve en Denver como parte de un viaje de la compañía y no con Paolo (Guerrero). Estuve con un grupo totalmente diferente y en una ciudad diferente también. Solo somos amigos como él mismo declaró, yo lo ayudé para hacer unas reservas en Miami”, se lee en la conversación difundida este 08 de junio.

En otro momento, la periodista de Amor y Fuego aprovechó para consultarle cómo había tomado las especulaciones de un romance con el popular ‘Depredador’. Pérez señaló que estaba confundida, pues no ha estado envuelta en ningún escándalo mediático.

“Estoy confundida porque tengo muchas fotos con distintas celebridades y nunca me habían envuelto en un escándalo tan grande. Además se refieren a mí como influencer dominicana y soy una persona profesional”, comentó.

“Me apena mucho con Paolo, él siempre fue muy respetuoso y si esto fue a mi, no me imagino toda la presión y comentarios a él”, agregó.

Finalmente, contó que no se ha comunicado con Paolo Guerrero desde su visita a tierras estadounidenses ni ha conversado con él sobre los rumores. “No he tenido contacto con él, me enteré de todo por los mensaje que me han enviado. Como te dije, me apena mucho con él, el escándalo por tomarse una foto conmigo”.

Nicole Pérez rompe su silencio y niega vinculo amoroso con Paolo Guerrero. (VIDEO: Willax TV)

¿QUIÉN ES NICOLE PÉREZ?

Según sus redes sociales, Nicole Pérez es una dominicana que tiene su propia agencia de relaciones públicas. La empresa lleva sus iniciales y se llama NMPP Consulting, con la que tiene a su cargo diversas marcas en Estados Unidos. Según la página de Instagram de su empresa, ha trabajado con más de 10 marcas, por lo que se habría encargado de las relaciones del futbolista en su reciente viaje a Norteamérica.

En su cuenta oficial de Instagram, cuenta con más de 54 mil seguidores con quienes comparte parte de su día a día, sus viajes, sus cenas e incluso las fiestas que disfruta. Muchas de sus fotografías se notan en lugares bastante lujosos o también en ocasiones hace turismo. Según lo que se ve en su perfil, es una mujer trabajadora, pero que también sabe disfrutar de sus ratos libres.

Nicole Pérez y Paolo Guerrero. (Foto: captura Instagram)

