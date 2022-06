Declarar feriado por el Perú vs Australia generaría pérdidas económicas, advierte la CCL

El Ejecutivo planea declarar día no laborable el próximo lunes. | Foto: EFE

El partido por el repechaje al mundial de Qatar entre Perú vs Australia es, sin duda, el duelo más importante de la selección peruana de los últimos años. El encuentro será el lunes 13 de mayo, a la 1 p.m., un día laborable en el que, con seguridad, la mayoría de peruanos estará pensando en el trascendental choque. Previendo esto, representantes del Ejecutivo anunciaron que el Gobierno evaluará declarar día no laborable el próximo lunes.

“El día lunes de hecho vamos a ganar. Estamos con mucha esperanza, con la blanquirroja en nuestro pecho. Ayer se ha planteado esa alternativa y se está evaluando esa alternativa de por lo menos mediodía del lunes que juega el Perú sea no laborable, recuperable”, comentó el miércoles el ministro de Turismo y Comercio Exterior, Roberto Sánchez.

“INNECESARIO Y PERJUDICIAL”

Sin embargo, la medida no ha sido tomada como positiva por todos. Este jueves la Cámara de Comercio de Lima (CCL) consideró innecesario y hasta perjudicial que, en medio de la crisis económica, se declare un feriado nacional este lunes 13 de junio, pues podría significar la pérdida de hasta S/ 1,500 millones del Producto Bruto Interno (PBI).

La CCL aseguró que un feriado el lunes significaría que 4.1 millones de trabajadores del sector privado y 1.6 millones del sector público paralicen sus actividades.

Además, estimaron que los sectores manufacturero, intermediación financiera, educación y la administración pública las pérdidas de ventas diarias por dejar de trabajar un solo día ascienden a S/ 880 millones.

Según cálculos de la CCL, solo las ventas de restaurantes y bares pasarían de S/ 40 a S/ 52 millones el día del partido.

En cambio, la CCL destacó que la fiebre mundialista puede ser aprovechada ya que varios sectores se verán favorecidos por el incremento del consumo y venta de sus productos. Destacó que ya varios restaurantes, bares, cadenas de comida rápida, supermercados, bodegas, centros comerciales y todo tipo de negocios están acondicionando sus instalaciones para recibir a los hinchas.

En 2018, la selección peruana venció a Australia con goles de Carrillo y Guerrero. | Foto: FIFA.

ENTRE HOY O MAÑANA

Por la tarde, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, informó que a más tardar el viernes se decidirá si se declara feriado el lunes 13 por el partido Perú vs Australia.

Explicó que hasta el momento no hay un horario para la realización de la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, debido a que varios integrantes del Gabinete están en distintos puntos del país.

“Estamos esperando el momento que tendría que ser hoy día o a más tardar mañana, en virtud a que nos podamos juntar para discutir este y otros temas que están en agenda”, declaró.

Además, indicó que es importante generar identidad nacional. “Yo no creo que no existan peruanos que no quieran ver a nuestra selección peruana de fútbol, la cual en estos últimos años se ha constituido en un orgullo y en un símbolo de identidad para todos nosotros”, dijo.

