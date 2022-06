‘Chorri’ Palacios y su excusa tras ser captado besando a una joven en discoteca: “Me han sembrado”

Roberto Palacios se pronuncia tras ser captado besando a jovencita. (Foto: Captura de ATV e Instagram)

No admitió su error. Una reportera de Magaly Tv: La firme se puso en contacto con Roberto Palacios luego que fuera ampayado besando apasionadamente a una joven en una discoteca de Chiclayo, esto pese a que el futbolista tiene esposa. Lejos de reconocer su culpa, el exfutbolista sostuvo que lo ‘sembraron’.

“ La verdad al final sabes que, ahí me han sembrado. En realidad tengo que darte mi descargo también igual, porque no voy a quedar así, como el malo de la película, ¿no? Porque al final se aprovecharon ”, comentó.

Asimismo, el popular ‘Chorri’ Palacios indicó que nunca debió asistir a la discoteca luego que le hicieran la invitación, pues sabe que se exponía. “Así es, claro. Fue una invitación, no sé cómo llegue ahí la verdad, pero bueno, ya está”, señaló.

En otro momento, el exseleccionado nacional precisó que haber tomado más de una copa también influyó en que él le sea infiel a su esposa esa noche, y es que ni siquiera conocía a la joven con la que se besó.

“ Mira dentro de la culpa es porque yo he estado ahí, no tenía nada que hacer ahí, tú sabes que vas a una discoteca a tomar y a veces cuando ya estas con unas copitas encima, no mides las cosas. Entonces, es lo que ha pasado también”, señaló.

Finalmente, Roberto Palacios dijo que ya había hablado con su esposa en privado y que tenía claro que en cualquier momento podía salir un ampay de él con otra mujer porque ‘así se dan las cosas’.

“Saber que a veces la gente no es buena, la gente se aprovecha de muchas cosas. Y uno es bueno, nunca niega una foto, nunca niega un video y a veces pasan cosas como esta vez. Imagínate como me puedo sentir yo, pero tampoco es una excusa. Yo ya hablé con mi esposa tranquilamente, conversamos porque es parte de”, añadió.

AMIGA DE JOVEN SE PRONUNCIÓ SOBRE AMPAY

Aunque la joven de 28 años no ha salido a dar su versión de los hechos, su amiga Leyda Estrada sí lo hizo. Ella precisó que era amiga de Miguel Rebosio, quien llegó acompañado del ‘Chorri’ Palacios. Además, indicó que el exfutbolista no conocía a la jovencita y que tampoco sabía que estaba casado.

“Ni yo sabía que tenía pareja porque yo a Miguel lo conozco hace un buen tiempo. Y recién nos hemos vuelto a ver, pero no, no tenía entendido que tenía pareja y Ruth no conocía al ‘Chorri’, recién ese día lo conoció ”, sentenció.

MAGALY MEDINA MOLESTA

Tras escuchar las declaraciones de Roberto Palacios, Magaly Medina no pudo evitar burlarse del exfutbolista, indicando que las excusas que daba eran bastante peculiares y que nadie le iba a creer.

“Yo pensé que ya lo había visto todo, yo pensé que con la metida de pata de Miyashiro defendiendo a su amigo, yo dije más que esto no puedo ver, pero me faltaba ver a los profesionales de antaño”, señaló.

El exfutbolista no quiso admitir que le fue infiel a su esposa y sostuvo que joven se aprovechó de él en discoteca del norte del país.

