¿Quién es Nicole Pérez, la dominicana que es vinculada con Paolo Guerrero?

Hace unos días, circuló una fotografía de Paolo Guerrero con una guapa mujer rubia. Aunque se desconocía de quién se trataba, muchos comenzaron a especular que se trataría de la nueva saliente del deportista peruano.

Esta instantánea apareció en medio de especulaciones del fin de la relación del pelotero con la modelo peruana Alondra García Miró. Así que, aquí te contamos quien es la misteriosa mujer que aparecía con el excapitán de la selección peruana.

¿QUIÉN ES NICOLE PÉREZ?

Según sus redes sociales, Nicole Pérez es una dominicana que tiene su propia agencia de relaciones públicas. La empresa lleva sus iniciales y se llama NMPP Consulting, con la que tiene a su cargo diversas marcas en Estados Unidos. Según la página de Instagram de su empresa, ha trabajado con más de 10 marcas, por lo que se habría encargado de las relaciones del futbolista en su reciente viaje a Norteamérica.

En su cuenta oficial de Instagram, cuenta con más de 54 mil seguidores con quienes comparte parte de su día a día, sus viajes, sus cenas e incluso las fiestas que disfruta. Muchas de sus fotografías se notan en lugares bastante lujosos o también en ocasiones hace turismo. Según lo que se ve en su perfil, es una mujer trabajadora, pero que también sabe disfrutar de sus ratos libres.

Nicole Pérez en Instagram

Pese a que fue la propia Nicole quien compartió la fotografía con Guerrero, es importante señalar que también se ha lucido junto a otros famosos como James Rodríguez, Rauw Alejandro, entre otros. Cabe precisar que, en la instantánea con el futbolista peruano ambos se muestran sonrientes, pero posando a la cámara de un forma muy tranquila, demostrando que no tendrían nada que ocultar.

PAOLO NIEGA RELACIÓN

En conversación con Rodrigo González, el futbolista Paolo Guerrero decidió aclarar los rumores de un romance entre él y la dominicana. El ‘Depredador’ aseguró que la joven solo se encargó de encontrarle un lugar para comer en Miami, porque es muy complicado conseguirlo sin contactos.

“Fui a Miami a un restaurante y esta chica fue quien me reservó la mesa porque trabaja allí, pero nada más que eso, hicimos una amistad . Como tú sabrás, Miami está todo lleno, y siempre es bueno tener un contacto para que la próxima vez que vaya tenga una mesa dónde comer”, indicó el pelotero al conductor de ‘Amor y Fuego’.

Por otro lado, aseguró que la fotografía con Nicole no significaba algo en especial, pues al ser él una persona pública y conocida, es bastante recurrente que tenga recuerdos así con más personas.

“Yo me tomo fotos así con todo el mundo. Estoy en Brasil y las chicas que trabajan allí también se tomaron foto conmigo”, expresó el excapitán de la selección peruana.

Pese a que negó los rumores de un romance con la relacionista pública, Paolo Guerrero no confirmó ni negó que su relación con Alondra García Miró habría terminado. Frente a ello, el delantero señaló que no hablará del tema, pues nunca lo ha hecho y no lo hará, mucho menos ahora en medio de rumores.

