“Qué ven mis oídos, mano”, usuarios critican al ‘Chorri’ Palacios por ampay con mujer que no es su esposa

'Chorri' Palacios es criticado por ampay con otra mujer. (Foto: Composición)

Roberto Palacios está en el ojo de la tormenta, luego de que se difundieran unas imágenes en las que aparece besándose con otra mujer que no es su esposa en una discoteca de Chiclayo. Sin embargo, este video ha llamado la atención de sus seguidores que mostraron su indignación.

Rápidamente, los cibernautas fueron hasta la cuenta de Instagram del popular ‘Chorri’ y escribieron diversos comentarios. La ex figura del Sporting Cristal, está siendo duramente criticada por, aparentemente,haberle sido infiel a su pareja.

Cabe precisar que, hasta el momento ni el deportista ni su aún esposa se han pronunciado al respecto. Incluso, el expelotero aún conserva sus fotografías familiares y de pareja en sus redes sociales.

En algunas fotografías de Palacios en su cuenta de Instagram, se pueden leer comentarios que lamentan el actuar del exfutbolista. “Te nos caíste”, “Qué ven mis oídos, mano”, escribieron algunos cibernautas.

Usuarios critican a Roberto Palacios. (Foto: captura Instagram)

Otros usuarios, criticaron que el ‘Chorri’ haya cambiado a su esposa por otra mujer, incluso arremetieron contra él por haber destruido su familia por un momento sin pensar en el futuro.

“Cómo vas a cambiar a tu esposa guapa por un momento”, “Qué feo, teniendo hijas ya señoritas destruyes a tu familia por nada bueno”, “Tan bella y hermosa que es la esposa”. Incluso hubo quienes recordaron la frase de Karol G y se la mencionaron. “Cómo dice Karol G: A veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico”, fueron algunos de los comentarios en sus fotos de Instagram.

Usuarios critican a Roberto Palacios. (Foto: Captura Instagram)

AMPAYADO EN CHICLAYO

La noche del lunes 6 de junio, Magaly Medina difundió en su programa unos videos en los que se ve al exjugador del Sporting Cristal besando a una señorita que no es su esposa. Además, ambos habrían disfrutado de la noche bailando muy cerca y con evidente confianza.

Fue la conductora del programa quien reveló que la mujer respondería al nombre de Ruth Medina, quien llevaba un vestido bastante ceñido que lo acompañó con botas altas.

“El ‘Chorri’ Palacios no que era el más tranquilo y se le conoce que está casado y tienes hijos”, señaló Magaly Medina mientras emitía las imágenes del exjugador de fútbol. Justo al popular ‘Chorri’, también estuvo Miguel ‘Conejo’ Rebosio.

Los deportistas habrían aprovechado la oportunidad para divertirse la noche del domingo, luego de haber participado en un campeonato de menores en la ‘Capital de la Amistad’ durante la mañana.

Sin embargo, la conductora de espectáculos señaló que exentrenador aún estaría casado con Karla Quintana, pues así lo mostraba en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, posteó imágenes de un reciente paseo familiar en Ica.

Roberto 'El Chorri' Palacios con su esposa Karla Quintana en paseo de Ica. Foto: Captura

Frente a ello, la ‘Urraca’, señaló que a la aún esposa de Roberto no le gustaría ver estas imágenes, pues el ex futbolista está expuesto en una vergonzosa situación. “No sé si le gustara ver estas imágenes a su esposa, que son bastante bochornosas… a ella no le debe hacer ninguna gracia, esta imagen chapando con otra mujer”, comentó la presentadora.

