Álvaro Rod tras cantar sin playback en los Premio Heat: “Yo quería que me escuchen en vivo” | ENTREVISTA

Alvaro Rod tuvo su primera presentación internacional. (Foto: Composición)

Álvaro Rod fue uno de los peruanos nominados a los Premios Heat 2022. El cantante peruano no logró llevarse el galardón de ‘Promesa Musical’, pero consiguió conectarse con el público internacional y con más estrellas de la música.

El compositor llegó a República Dominicana con una maleta llena de sueños y junto a su infaltable bandera del Perú se paseó por la gala. Infobae conversó con Álvaro Rod, quien confesó sentirse feliz por su primera experiencia internacional y espera que a partir de ahora su música suene en más países fuera del Perú.

PUEDES LEER: Premios Heat 2022: Yahaira Plasencia, Leslie Shaw y Álvaro Rod no lograron imponerse ante sus rivales

Álvaro, te presentaste en los premios Heat, ¿cómo te sentiste en un escenario internacional?

Definitivamente ha sido una experiencia muy bonita para mí, de mucho aprendizaje. Me ha servido mucho en mi carrera profesional. Lo más importante ha sido representar al Perú, estoy muy contento con como salió todo y cómo la gente recibió mi participación.

No te llevaste el galardón, pero qué sensación te dejó esta nominación...

Es mi primera nominación internacional, el haber participado y poder cantar en la gala principal ha sido un premio. Siempre he trabajado pensando en representar a mi país y estoy muy contento de que se haya podido dar. Es mi primera experiencia internacional y se vienen nuevas cosas a raíz de esto, ya estamos trabajando en lo que viene.

Yahaira dijo que era un escenario imponente y que sintió nervios, ¿lo percibiste igual?

De hecho, es un escenario imponente porque son muchos artistas importantes quienes están en el público viéndote. Al final, yo creo que se van los nervios cuando estás en el escenario. Es una oportunidad enorme y una gran satisfacción salir a dar lo mejor de mí.

Yahaira usó playblack en su show, pero tú decidiste cantar en vivo...

Yo creo que es decisión de cada uno dar lo mejor que crea. De hecho, muchos artistas utilizaron esa opción. Los premios en realidad son una especie de programa de televisión, entonces algunos no quieren arriesgar a que cualquier cosa que pueda pasar. Yo personalmente decidí cantar en vivo porque es una canción mía y que conozco.

¿Te sentías más seguro en el escenario así? ¿cantando en vivo?

Yo sentía que podía hacerlo, quería que me escuchen en vivo, que puedan escuchar mi música y conozcan un poco sobre mí. La verdad no se me vino por la cabeza la opción del playback. Gracias a Dios todo salió bien.

En la alfombra se te vio emocionado sacando la bandera del Perú...

La bandera me ha acompañado a todos lados, en cada momento que podía hablaba sobre el Perú, sobre la nueva generación y los nuevos artistas. Estoy muy contento de haber ido a representar al Perú, que creo que fue lo mas importante dentro de todo. Por eso en cada momento que pude aproveché en sacar la bandera y la gente se quedó con eso, con un peruano que quiere dejar en alto el nombre de su país.

Álvaro Rod no dudó en sacar la bandera peruana durante su entrevista en la alfombra roja. (Foto: Captura)

Hasta el momento mantienes un perfil bajo, pero conforme te hagas más conocido te convertirás en foco de críticas. ¿Eres consciente de ello?

Es parte de la carrera, estamos expuestos a todo tipo de comentarios. He sabido cuidarme mucho en estos años, he tratado de tener una carrera limpia. Yo sé que es un camino más largo el hacerse conocido por la música y por el trabajo, pero a las finales es un camino más bonito cuando se logran cosas por tu propio esfuerzo. Estoy muy contento como la gente está reconociendo mis trabajos y mis composiciones. Mi meta es llevar mi música internacionalmente.

Incluso, Magaly Medina destacó tu trabajo como compositor y cantante...

Yo estoy muy agradecido por los lindos comentarios. Trabajo para poder tener el reconocimiento de la gente. Yo sé que es una carrera complicada, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Estos premios han sido una gran oportunidad de poder mostrarme y estoy muy contento de que la prensa peruana se refiera bien de lo que hice en este viaje. Pude compartir con muchos artistas como Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa y Eddie herrera. Este viaje ha sido muy productivo para mí.

Ahora que ya diste el primer paso para la internacionalización, ¿qué proyectos tienes?

Fue un primer paso de todas maneras. Lo que quería era ubicarme en el mapa de la industria musical internacional y poco a poco se va logrando. Con la presentación creo que mas gente conoce sobre mi música. He tratado de hacerme un nombre en el mercado aquí, de una manera profesional y es lo que poco a poco estoy logrando. Yo sigo adelante, ahora estamos preparando una colaboración internacional que pronto se conocerá. Estoy muy emocionado por ello.

SEGUIR LEYENDO: