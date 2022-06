Final del Miss Perú 2022 será transmitido de manera oficial por Esto es Guerra

Esto es Guerra anuncia que realizará la final del Miss Perú 2022. (Foto: Instagram)

¡Es oficial! Esto es Guerra anunció que la gran final del Miss Perú 2022 se llevará a cabo este martes 14 de junio en su set. A través de una promoción que presentó en el reality, se dio a conocer que el concurso de belleza más importante de nuestro país se realizará en sus estudios.

“ La final que todos esperamos (...) Una de ellas será coronada como la nueva Miss Perú Universo ”, se puede escuchar decir mientras pasan las imágenes de todas las finalistas.

Cabe precisar que esta no será la primera vez que el reality asuma toda la logística para realizar un evento de belleza, pues hace unas semanas se encargó de realizar la coronación de la Reina Hispanoamericana Perú 2022.

En aquella ocasión, las ocho finalistas que había en ese entonces del Miss Perú llegaron hasta las instalaciones para competir por esta corona y así representar a nuestro país en el concurso de belleza internacional que se llevará a cabo en el país de Bolivia.

Para ello, las competidoras también tuvieron que desfilar con sus hermosos vestidos de gala, además de responder las preguntas de los conductores de televisión. Es así que la corona finalmente se la llevo Arlette Rujel, quedando automáticamente descalificada del Miss Perú.

Finalmente las que van a llegar a la gran final serán siete, entre ellas destacan modelo con experiencia como Mei Azo, Maryori Morán, Almendra Castillo y Daleine Arroyo.

Entre las favoritas para ganar la corona se encuentran Valeria Flórez, conductora de televisión en Willax Televisión, Flavia Montes, voleibolista profesional y Alessia Rovegno, cantante, influencer y modelo, quien es la novia de Hugo García.

La flamante Miss Universo, que se coronará en el set de Esto es Guerra, representará a Perú en la 71 edición del Miss Universo 2022. Serán alrededor de 80 países y territorios autónomos que competirán por el título.

El reality confirmó la fecha en que se transmitirá la gran final del Miss Perú 2022. Los seguidores del certamen de belleza se encuentran a la expectativa.

MAGALY MEDINA RECHAZA CANDIDATURA DE ALESSIA ROVEGNO AL MISS PERÚ

Magaly Medina se animó a opinar sobre la participación de Alessia Rovegno en el Miss Perú 2022. Aunque la modelo se ha posicionado como una de las favoritas, la conductora de televisión afirmó que la hija de Bárbara Cayo no se encuentra preparada para convertirse en una verdadera reina de belleza.

“ Le falta prestancia a la hora de caminar, no se parece a Janick Maceta cuando camina. Yo, realmente, la veo de una belleza bastante normal, es guapa, pero no es una belleza extraordinaria. Yo creo que le falta y mucho. Cuando la entrevistaron, no sabía ni hablar, no sabía salir bien de la situación, seguramente está acostumbrada a que todo se lo pauteen. Prepárenla un año o dos años más, pero no está preparada para hacerlo aún”, mencionó.

SEGUIR LEYENDO: