Yahaira Plasencia: Rubén Blades se disculpó con Sergio George por insinuar que no paga regalías

Rubén Blades generó polémica hace unos días cuando compartió en sus redes sociales su opinión sobre la versión de ‘La cantante’ de Yahaira Plasencia. Y es que el cantante panameño elogió el reciente estreno de la salsera con un mensaje en su cuenta oficial de Facebook.

Recordemos que, el tema es la composición escrita por Rubén Blades y popularizado por Héctor Lavoe a finales de los años 70. Sin embargo, un breve comentario hizo que se generara confusión entre sus seguidores.

El cantautor dejó entrever que el productor musical, Sergio George, no paga a tiempo las regalías que generan las canciones en las que trabaja. “Felicidades a Yahaira, a Ator Untela, a Sergio George (no olvides de pagar las regalías a tiempo) y al grupo que participo en la producción de “La Cantante””, se puede leer en su publicación.

A los pocos minutos, distintos cibernautas comenzaron a preguntarle si lo que había dicho era cierto o se trataba de una confusión. Ante ello, Rubén Blades no dudó en aclarar que solo estaba bromeando y aprovechó para disculparse con Sergio George si le generó alguna incomodidad.

““Aclaro, y pido excusas a Sergio George: NO he afirmado que Sergio no paga regalías. ES UNA BROMA. Por favor. Solo lo dije porque como es el productor, a él le corresponden ciertas obligaciones. No tengo por que dudar de que paga regalías. Cálmense”, escribió.

Rápidamente, decenas de sus seguidores reaccionaron dándole al cantautor su respaldo destacando su sentido del humor. “Rubén Blades mis respetos yo sabia que era broma, saludos de Perú”, “Rubén Blades sabemos de tu sentido del humor… eso es algo que siempre te ha caracterizado”, “Rubén Blades se notó que era broma, pero está bien si usted decidió aclararlo”, fueron algunos comentarios.

Cabe resaltar que, también editó su publicación borrando lo que dijo de Sergio George para que futuras personas no lo lean y no se vuelva a generar alguna duda.

SERGIO GEORGE SOBRE ‘LA CANTANTE’

El nuevo tema de Yahaira Plasencia ha generado polémica por atreverse a versionar la canción de Héctor Lavoe y segundo por la supuesta indirecta que les manda a Magaly Medina, Rodrigo González y Gigi Mitre, pues al inicio de su videoclip parece que hace referencia a los presentadores y sus programas de espectáculo.

Ante ello, Sergio George no ha dudado en expresarse y defender la versión de Yahaira Plasencia. “A los puristas de la salsa les digo que no se escandalicen, en esta versión estamos difundiendo el legado de Lavoe para que nuevas generaciones lo conozcan. Tampoco creo que a Rubén Blades le moleste que se regraben sus canciones. Al contrario, es parte del negocio de la música”, indicó.

“Yo sigo probando, como cuando lo hice con Marc Anthony y me dijeron que no iba a funcionar. Pruebo como si estuviera en un laboratorio, creo que si la salsa no se fusiona, muere. Es muy difícil lo que están haciendo Yahaira y Ator; y, lo que hacen otros artistas. Hay millones de personas haciendo lo mismo. Entonces, toma tiempo, algo de suerte, el ‘timing’ adecuado, ser perseverante e ignorar las críticas para alcanzar los objetivos”, agregó.

