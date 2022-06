Yahaira Plasencia estrena videoclip de La Cantante. (Foto: Captura)

Yahaira Plasencia ya había estrenado su nueva canción ‘La Cantante’, sin embargo dejó a la expectativa el videoclip pues en parte de su letra habla de la farándula y los programas de espectáculos. Fiel a su estilo, la salsera estrenó su nuevo cover con una introducción muy peculiar que al parecer hace referencia a los conductores Rodrigo González y Magaly Medina, quienes en más de una oportunidad la han criticado duramente e incluso no dejaban de vincularla con su expareja Jefferson Farfán.

Al inicio del video, se muestra a una presentadora de televisión que lleva el cabello rojo y un sombrero de bruja. En la representación, este personaje habla de la ‘carrera en caída’ de la reina del Totó, por lo que sería una clara referencia a Magaly Medina.

Por otro lado, Rodrigo González y Gigi Mitre no pasaron desapercibidos. Los conductores de ‘Amor y Fuego’ habrían sido representados con los personajes ‘Pepa y Paco’, quienes aparecen con el mismo estilo del magazine de Willax.

Yahaira Plasencia causa polémica tras estrenar videoclip de La Cantante. (Video: Yahaira Plasencia)

USUARIOS REACCIONAN

Diversos usuarios mostraron su apoyo a Yahaira en su carrera musical e incluso algunos notaron las referencias en el videoclip. Cabe precisar que la expareja de Jefferson Farfán cantará este tema en su presentación en los Premios Heat 2022.

Usuarios reaccionan a videoclip de Yahaira

YAHAIRA NOMINADA

La cantante peruana se mostró muy contenta con sus logros profesionales. Nuevamente está nominada a los Premios Heat y esta vez en la categoría mejor artista tropical.

Frente a ello, Yahaira se mostró feliz de que su nombre esté presente. La artista compite en esta categoría con Gilberto Santa Rosa, Romeo Santos, Eddy Herrera, Gabriel Pagán, Marc Anthony y Carlos Vives. “No es nada fácil, pero estar nominada con artistas de gran talla ya es bastante para mí”, señaló.

Pero esa no será su única participación en esta premiación. Yahaira Plasencia también será presentadora de una de las 17 categorías que tiene este evento que se realizará este jueves 2 de junio.

ADMIRACIÓN DE MADRE

En su reciente entrevista con la presentadora Andrea Llosa, la Patrona de la Salsa habló de cómo la trata su madre en la intimidad familiar. La cantante confesó que su progenitora todos los días le da los mejores consejos y ánimos para salir adelante con su carrera musical. Incluso la considera una megaestrella de la música.

“Mi mamá me hace sentir la Jennifer López del mundo. Para mi mamá yo soy la Jennifer López del mundo. Ella me dice; tú eres la mejor, vas a alcanzar todos tus sueños, tú tienes que seguir adelante. Te has equivocado, pero sigue adelante porque vas a lograr todo lo que te propones”, señaló la artista en la entrevista.

Yahaira Plasencia revela que su mamá la considera 'la Jennifer López del mundo'. (Video: ATV)

Además, agradeció la familia que tiene y reveló que trata de darle a sus padres todo lo que ellos dieron por ella cuando era niña. Por su familia se esfuerza todos los días para triunfar en los escenarios.

“Cada mañana le agradezco a Dios por tener una familia tan bonita. Desde que vivíamos en la casa del Rímac con dos camas, hasta el día de hoy que les doy a mis padres lo que puedo. Como ellos lo hicieron con nosotros, sus hijos”, comentó.

