Rubén Blades elogia la canción de Yahaira Plasencia, ‘La cantante’: “La adaptó a su estilo y lo aplaudo”

Rubén Blades elogió la nueva canción de Yahaira Plasencia. (Foto: Facebook / Instagram)

Yahaira Plasencia estrenó el último 01 de junio el videoclip oficial de su canción “La Cantante” acompañada del rapero peruano Ator Untela y bajo la producción musical de Sergio George. El tema es su versión de la composición escrita por Rubén Blades y popularizado por Héctor Lavoe a finales de los años 70.

En las últimas 24 horas, ‘La Cantante’ ha alcanzado más de 496 mil reproducciones en la plataforma de YouTube y ha generado miles de comentarios y reacciones entre los que destaca el de Rubén Blades, quien utilizó sus redes sociales para dar sus opiniones.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el cantautor panameño señaló que el estilo que le pone Yahaira Plasencia, tanto a su material audiovisual como a la canción, se adecúa a la nueva generación de jóvenes que escuchan salsa.

“Me parece que el tratamiento que le da Yahaira Plasencia a “El Cantante” hace que la canción se adapte a la realidad musical actual y eso le da nueva vida”, se lee en las primeras líneas de su texto.

PUEDES LEER: Los escándalos de la Yahaira Plasencia desde que se hizo conocida

“El mensaje continúa intacto aunque las visuales sean nuevas y retraten el gusto actual de la juventud. Yahaira hizo una adaptación a su estilo y eso lo entiendo y lo aplaudo. ¿Para que copiar lo que hicimos hace décadas atrás?”, agregó.

Asimismo, indicó que le gustó las diferentes coreografías que se presentan en el videoclip. Además, celebró que existan muchos artistas que continúen difundiendo el género de la salsa a su propia manera.

“El videoclip me gusto porque la coreografía que usaron refleja la corriente “hip-hop”, que es tan urbana como la canción. Me alegra que artistas jóvenes descubran, disfruten y participen de la “Salsa”, a su manera. ¡Arriba Perú!”, escribió.

Finalmente, no dudó en felicitar a Yahaira Plasencia y a su equipo de producción. “Felicidades a Yahaira, a Ator Untela, a Sergio George (no olvides de pagar las regalías a tiempo) y al grupo que participo en la producción de “La Cantante””, concluyó.

(Foto: Facebook)

SERGIO GEORGE SOBRE ‘LA CANTANTE’

El nuevo tema de Yahaira Plasencia ha generado polémica por atreverse a versionar la canción de Héctor Lavoe y segundo por la supuesta indirecta que les manda a Magaly Medina, Rodrigo González y Gigi Mitre, pues al inicio de su videoclip parece que hace referencia a los presentadores y sus programas de espectáculo.

Ante ello, Sergio George no ha dudado en expresarse y defender la versión de Yahaira Plasencia. “A los puristas de la salsa les digo que no se escandalicen, en esta versión estamos difundiendo el legado de Lavoe para que nuevas generaciones lo conozcan. Tampoco creo que a Rubén Blades le moleste que se regraben sus canciones. Al contrario, es parte del negocio de la música”, indicó.

“Yo sigo probando, como cuando lo hice con Marc Anthony y me dijeron que no iba a funcionar. Pruebo como si estuviera en un laboratorio, creo que si la salsa no se fusiona, muere. Es muy difícil lo que están haciendo Yahaira y Ator; y, lo que hacen otros artistas. Hay millones de personas haciendo lo mismo. Entonces, toma tiempo, algo de suerte, el ‘timing’ adecuado, ser perseverante e ignorar las críticas para alcanzar los objetivos”, agregó.

SEGUIR LEYENDO