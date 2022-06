Lorena Álvarez y el emotivo voto que le dedicó a su esposo: “Llegaste a mí en mi momento más oscuro”

Lorena Álvarez y su emotivo voto matrimonial. (Foto: Instagram)

Lorena Álvarez se casó este sábado 6 de junio, logrando gran expectativa entre sus fans, quienes no dudaron en expresar su emoción al ver tanta felicidad de parte de la periodista, quien hace unos años enfrentó uno de los momento más duros de su vida, la violencia psicológica y física de su expareja.

Tras pasar ese amargo capítulo y curar heridas volvió a enamorarse y escribir una nueva historia junto a Álvaro Sarria, sin embargo, en su voto matrimonial a la hora de dar el sí, no pudo dejar de recordarlo, agradeciendo a su actual esposo por el apoyo y paciencia que tuvo ene aquel entonces.

“ Álvaro, me pasé años soñando con el ‘príncipe azul’, sin embargo con el paso de los años dejé de creer que lo merecía y fue en mi hora más oscura cuando volviste a mi vida. No me tratabas como si estuviera rota, jamás me miraste con lástima. Año y medio chateando, reconociéndonos desde la seguridad de una pantalla, mientras sanaba. Desde nuestra primera cita, hace tres años, supe que quería ser tu enamorada, pero fue en pleno confinamiento cuando caminaste ocho kilómetros ida y vuelta e hiciste una cola inmensa para traerme papel para la impresora de Luca (su hijo), para que pudiera hacer sus clases virtuales, donde me quedó claro que quería pasar la vida contigo”, inició una emocionada Lorena.

“Amo tu corazón, tu habilidad para caerle bien a todo el mundo y así por default yo le caigo bien a la gente. Admiro el extraordinario padre que eres, el padrastro en el que te vas convirtiendo. Me dejas volar, pero sin soltar mi mano, pones tu alarma 3:30 todas las madrugadas para que no me quede dormida otra vez. Calmas mis pesadillas, alimentas mis sueños, entiendes mi locura y matas los bichos que aparecen en la casa. Eres talentoso, perfeccionista y me haces reír, y me ayudas a no tomarme tan en serio”, continuó la periodista con la voz entrecortada.

Palabras emotivas de Lorena Álvarez en su matrimonio con Álvaro Sarria. Video: Instagram

PALABRAS DEL ÁLVARO SARRIA

Por su parte, su esposo reafirmó el amor que siente por ella con sus respectivos votos, haciéndole la promesa de que le hará reír siempre.

“Te prometo contarte chistes toda mi vida, pasarte mis stickers, prepararte mixtos, pedir tu pizza favorita, comprarte flores en el mercado (se quiebra). Dame tu mano no solo para los momentos difíciles, sino para mirar juntos los momentos felices”, dijo Álvaro, quien confesó que estaba muy nervioso.

Luego de la ceremonia, Lorena Álvarez grabó una historia de Instagram al lado de su ahora esposo para hablar sobre su matrimonio. Álvaro Sarria fue el primero en señalar que estaba muy impresionado por todo el cariño de las personas.

“Estoy impactado (...) Con todo, con el cariño de la gente, con las palabras del novio, que lindo habló, también lloró”, comentó. Es en este momento que interviene la periodista para agregar: “Yo tratando de contenerme y el novio lloró, peor que yo que paro llorando”, señaló.

Tras realizar dichas confesiones, la conductora de televisión procedió a compartir unos videos en el que se aprecia el momento exacto en que su pareja rompe en llanto al empezar a leer sus votos matrimoniales.

Palabras emotivas de Alvaro Sarria cuando se casó con Lorena Álvarez. Video: Instagram

