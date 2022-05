Víctor Yaipén implora por un donante de riñón tras sufrir amputación de sus piernas

Víctor Yaipén hace pedido para mejorar su salud. (Foto: América TV)

Tras sufrir la amputación de sus dos piernas en febrero, Víctor Yaipén reapareció a través de un enlace en vivo con América Hoy para pedir ayuda. El músico señaló que está luchando para logran una mejoría en su salud , pero para ello es indispensable una donación de riñón. Asimismo, aseguró que la situación que hoy en día vive es muy difícil.

Como se recuerda, Yaipén sufrió la amputación de sus extremidades inferiores luego que se le complicara la diabetes. Según cuenta el cumbiabero, su enfermedad se agravó durante la pandemia debido a la poca atención en los hospitales y centros de salud.

“Es una enfermedad que acaba a la persona, muy horrorosa, lamentablemente así es”, señaló el artista, quien tiene que someterse a tres diálisis semanales, por lo que el médico le indicó que necesita una donación de un riñón para lograr una mejoría.

“Me pidieron que me ponga en la lista de donantes, para ver si alguna persona me puede donar un riñón. El doctor me dijo que me daba tiempo un año para conseguirlo ”, detalló Víctor Yaipén, quien indicó que está dentro de una larga cola de espera.

“Hay cualquier cantidad de espera de donante, soy el número 323. Es por eso que me estoy dirigiendo a las personas de todo el Perú si hay un donante de un riñón. Yo no puedo esperar tanto”, acotó el artista bastante preocupado.

Víctor Yaipén recibió en el programa de América TV un caluroso saludos de diversos músicos que han compartido escenario con él, pidiéndole que siga adelante y no se deje vencer. El artista agradeció las muestras de cariño, además de reiterar su pedido de ayuda.

“Voy a agradecer a las persona que pueda donarme un riñón, le pido y le ruego a las personas de todo el país y afuera que escuche mi clamor”, acotó.

Víctor Yaipén implora por una donación de un riñón tras sufrir la amputación de dos piernas. Músico señala que no puede esperar tanto. (Video: América TV)

EN TERAPIAS PARA VOLVER A CAMINAR

Víctor Yaipén no deja de asistir a citas médicas en compañía de las personas que más quiere, aunque que confiesa que este procedimiento es bastante cansado para él. Asimismo, señaló que está en terapias para fortalecer los muñones de sus piernas, pues sueña con ponerse unas prótesis y volver a caminar.

“Yo tengo fortaleza para seguir adelante“, comentó el líder de la orquesta Candela a La Banda del Chino.

Víctor Yaipén confesó que su tratamiento contra la diabetes se vio afectada por la pandemia de COVID-19.

SUS INICIOS EN ORQUESTA CANDELA

En el informe que le hizo La Banda del Chino, Víctor Yaipén contó que le llegó la propuesta para conformar una agrupación musical y él aceptó de manera inmediata porque le gustaba tocar mucho la guitarra. También recordó que los primeros instrumentos que tuvo fueron comprados por sus padres, quienes le mostraron su apoyo incondicional.

Luego de 57 años de carrera musical, él recuerda que inició creando baladas con su orquesta; sin embargo, cuando empezó a componer cumbias fue el momento que más reconocimiento tuvo entre la población peruana.

