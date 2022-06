Rodrigo González alista demanda contra Karen Schwarz y Lourdes Sacín: “Voy a empezar a atacar”

Rodrigo González anuncia que demandará a exfiguras de Latina. (Foto: Captura de Willax)

Luego de comentar sobre la demanda que le ganó Johnny Depp a Amber Heard por difamación, Rodrigo González recordó que durante años ha tenido que batallar contra las denuncias por violencia psicológica que le interpusieron Susana Umbert, Karen Schwarz, Cathy Saenz y Lourdes Sacín .

El conductor de Amor y Fuego reveló que su abogado le ha recomendado que deje de defenderse y empiece a limpiar su nombre, pues este se ha visto afectado por los comentarios negativos de las exfiguras de Latina, quienes en algún momento lo tildaron de ‘maltratador de mujeres’ por sus ácidas opiniones.

“ Por recomendación de mi abogado Iván Paredes voy de dejar de defenderme y voy a empezar a atacar también , porque personas como Susana Umbert, Karen Schwarz, Cathy Saenz y Lourdes Sacín se han dedicado sistemáticamente a generar titulares en mi carrera donde se me ha tildado de maltratador”, empezó diciendo.

Según el propio Rodrigo González, ya se cansó de estar recibiendo demandas por sus opiniones, por lo que ahora se encuentra preparando una denuncia contra sus detractoras.

“Para mí, que soy un presentador de televisión, que trabaja en un show del mediodía que es dedicado para la familia y que va dirigido a la mujer (...) Yo todo este tiempo me he dedicado a defenderme, de todo he salido absuelto, pero esos titulares ya están dados”, indicó.

En otro momento, el popular ‘Peluchín’ resaltó que pedirá una gran suma de dinero como reparación por los daños que le han hecho a su imagen.

“No solo me van a tener que pagar eso (el dinero que gastó defendiéndose de las demandas), sino también los daños y perjuicios”, señaló.

“ Todos están en sus facultades mentales y de madurez para saber hacer frente a críticas que le son adversas, a comentarios que no pueden gustarle, ahí están las pericias psicológicas , diciendo que ninguna de las cosas dichas en mi show a ellas las ha mellado como profesionales, mujeres, entre otras cosas”.

Asimismo, el conductor de Amor y Fuego recordó que Susana Umbert, Karen Schwarz, Cathy Saenz y Lourdes Sacín acudieron al mismo Ministerio de la Mujer para demandarlo por violencia de género, algo que finalmente nunca prosperó en el Poder Judicial.

“A mí nadie me devuelve lo que en ese momento se me hizo con la justicia de mi país, que como no me pudieron denunciar por difamación, porque no la había, fueron a través del Ministerio de la Mujer a denunciarme por violencia de género ”, indicó.

Para finalizar, Rodrigo González les advirtió que la demanda que va a realizar es bastante seria y que luchará hasta el final para que le den la razón. “Si ellas pensaban que iban a ser las abanderas y sentar un precedente, déjenme decirles que el precedente lo voy asentar yo”, sentenció.

