Bicameralidad en el Congreso de la República: todo para entender esta nueva propuesta del Parlamento

El 24 de mayo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, sustentó ante la comisión de Constitución su proyecto de Ley que propone que se retorne a un Parlamento bicameral y la reelección de los legisladores. Con esta iniciativa, espera mejorar la estructura, el funcionamiento y la representatividad del Poder Legislativo

“Proponemos el bicameralismo donde las cámaras tienen atribuciones distintas y preponderancia en ciertas funciones”, dijo en su sustento.

Cabe indicar que el predictamen sobre retorno a la bicameralidad se viene evaluando desde marzo del presente año con las múltiples propuestas presentadas por los los grupos parlamentarios.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA BICAMERAL

En el predictamen, hecho en base a 13 proyectos, se propone que, con el sistema bicameral (una cámara de diputados y otra de senadores):

- Los diputados y senadores podrán ser reelegidos, de manera inmediata, para un periodo adicional.

- La cámara de diputados la integrarían 130 representantes y la de senadores 45 miembros.

- Le correspondería a la cámara de senadores ejercer el control político y normativo de los dispositivos legales emitidos desde el Poder Ejecutivo.

- La cámara de diputados se encargaría del control político a los representantes del Poder Ejecutivo, a través de los mecanismos de interpelación y censura a ministros de Estado, la estación de preguntas y los requerimientos de informes.

- Los diputados también decidirían si otorgan o no el voto de confianza a los miembros del Gabinete y podrán formar comisiones investigadoras.

El predictamen deberá ser aprobado por la comisión de Constitución, para que luego sea debatida y aprobada o no por el Pleno.

¿LA BICAMERALIDAD MEJORARÁ EL CONGRESO?

En opinión del abogado constitucionalista Natale Amprimo, el predictamen que propone el regreso a la bicameralidad no va a mejorar la calidad del Congreso.

“Yo creo que la bicameralidad no va a mejorar la calidad del Congreso. Es más, creo que debilita al parlamento en un país en el cual ‘el caudillismo presidencial es hipertrófico’, en palabras del canciller (César) Landa”, sostuvo en una entrevista a RPP.

“El mejor análisis para hacer una ley no depende del número de cámaras, sino de la calidad de las personas que la revisan”, argumentó.

Asimismo, consideró que la medida no sería tomada a bien por los ciudadanos ya que, por el contrario, sería motivo para reclamos y “un caldo de cultivo a los violentistas”.

Manifestó que, proponer 100 diputados y 30 senadores (como indica uno de los proyectos), para no superar el número actual de congresistas, es no hacer las cosas bien, ya que se limitaría la representación. “Cómo van a establecer que 30 senadores representan a la nación peruana. Eso es un engaña muchachos. O se hacen las cosas bien o que no se hagan”, manifestó.

Natale Amprimo considera que el Perú deberia tener un régimen parlamentario pero de una sola cámara. | Video: RPP

EXPERIENCIAS ANTERIORES DE BICAMERALIDAD

Amprimo indicó que, si bien se dice que el senado peruano que estuvo en funciones del 85 al 90 y del 90 al 92 fue extraordinario, “reflexivo y magnífico”, esto no es así.

“Yo me di el trabajo de revisar toda la normativa que en ese periodo se dictó, cuando teníamos el terrorismo en la puerta de nuestras casas y la inflación al borde de quebrar el país. Ese régimen bicameral aprobó todas las leyes de perforación del sistema pensionario de la (Ley) 20530, que luego fueron corregidas por el régimen unicameral”, resaltó.

Además, dijo que en ese periodo también se aprobaron leyes poco trascendentes como “de la capital de la Marinera, del amigo parlamentario, la ley del cronista, del panificador peruano, etc.”. “Estaban en la luna”, dijo.

REFORMAS NECESARIAS

Para mejorar el desempeño del Congreso, Amprimo sostuvo que en la aprobación de leyes, el Parlamento debe cumplir lo que dice el reglamento, con los periodos de enfriamiento, y no exonerar la segunda votación, como se suele hacer en muchos casos.

Adicionalmente, mencionó que se debe revisar la forma de elección de los parlamentarios y ampliar la representación, ya que, según su criterio, el Perú estaría subrepresentado.

En tanto, sobre el supuesto fortalecimiento del Parlamento con una doble cámara debido a que se aseguraría que la cámara de senadores continúe en funciones en un eventual cierre del Congreso, Amprimo afirmó que eso no es así y que sí se cerrarían las dos cámaras puesto que el Estado no tiene un régimen parlamentario como algunos países de Europa.

