Comisión de Constitución inició debate de predictamen que propone la bicameralidad

Foto: Congreso de la República.

Este 1 de junio, la Comisión de Constitución y Reglamento inició el debate de un borrador del predictamen que propone la Ley de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República.

Se trata de una propuesta elaborada sobre la base de 13 proyectos de ley presentados por legisladores de diversas bancadas, cuyo principal propósito es mejorar la calidad de las leyes y optimizar el funcionamiento del Poder Legislativo.

La proyectada norma forma parte de la reforma política que impulsa la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular.

En ese sentir, Juárez sostuvo que uno de los puntos más difíciles de consensuar fue la nueva composición del Parlamento y el número de integrantes de las dos cámaras por lo que en el predictamen se propone que estén integradas por 130 diputados y 45 senadores.

Los senadores tendrán el control político normativo de las normas que emite el Ejecutivo: tratados ejecutivos, decretos de urgencia, decretos legislativos y de los decretos supremos que declaran regímenes de excepción.

La Cámara de Diputados sería la cámara política encargada de interpelar y censurar a los ministros de Estado y llevar a cabo la estación de preguntas o la invitación de ministros a informar.

“Será la cámara que otorgue o rehúse la confianza al gabinete y será también la competente para conformar comisiones investigadoras sobre asuntos de interés públicos”, añadió la presidenta de la Comisión de Constitución.

En el procedimiento legislativo se plantea que ningún proyecto de ley pueda sancionarse sin haber sido previamente aprobado por sus respectivas comisiones dictaminadoras y con una votación obligatoria en cada cámara.

“Ello implicará hasta 4 momentos de debate y aprobación: el primero en la comisión ordinaria de la Cámara de Diputados, el segundo en el Pleno de la Cámara de Diputados, un tercer escenario en la comisión ordinaria de la Cámara de Senadores y un último en el Pleno de la Cámara de Senadores”, explicó Juárez al tiempo de relievar que el Senado es la piedra angular del sistema bicameral.

Juárez puntualizó que la nueva constitución del Parlamento no ocasionará mayor gasto presupuestal. “Estamos colocando una disposición complementaria final que ordena que la implementación de dos cámaras ha de realizarse con el mismo presupuesto ordinario que se le asigna actualmente al Congreso de la República, que oscila en promedio en un 0.6 % del presupuesto nacional anual”, dijo.

DEBATE

El parlamentario de Avanza País, Alejandro Cavero, saludó el esfuerzo de la Comisión de Constitución y Reglamento de presentar una propuesta para la discusión que mejorará la calidad de las leyes y que es la más importante que requiere el país.

“El senado es una cámara revisora. Puede decir si o no a una ley y la propuesta regresa a la Cámara de Diputados, pero no puede modificarla, porque si no estaría reemplazando a los diputados”, remarcó el legislador.

También subrayó que el control político debe venir de los diputados, pero en la propuesta se menciona que pueden concurrir los ministros a cualquiera de las cámaras. Propuso que los candidatos a presidente de la República puedan también ser al mismo tiempo candidatos a una curul en el senado.

Por otro lado, respaldándose en el incremento poblacional, dijo que se debería considerar un número de 60 senadores como se tenía en el año 1990, cuando además se contaba con 180 diputados.

Por su parte, Wilson Soto, de Acción Popular, se sumó a los aportes presentados y dijo que “un congresista representa a 250 mil habitantes, entonces estamos subrepresentados”, añadió al tiempo de subrayar que la modificación no implicara un mayor gasto.

También propuso que la Cámara de Diputados sea la que acuse al presidente de la República y otros altos funcionarios ante la Cámara de Senadores por infracción constitucional.

El debate continuará el próximo martes 7 . “Hemos tomado nota de sus propuestas y lo vamos a evaluar con el equipo técnico de asesores”, concluyó Juárez.

