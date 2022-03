Jorge Muñoz: “Si yo fuese congresista, no le hubiese entregado el voto de confianza”

Jorge Muñoz, alcalde de Lima.

El alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, opinó sobre la otorgación del voto de confianza al gabinete presidido por Aníbal Torres. El burgomaestre opinó que el consejo de ministros no se merecía el voto, ya que no contaría con personas calificadas para los puestos asignados.

“Si yo fuese congresista, yo no le hubiese entregado el voto de confianza, por varias razones. Entre ellas, que el propio presidente dijo que iba a llamar a los mejores cuadros, que iba a ser un gabinete de ancha base y que iba a tener personas capacitadas. Vemos que no es un gabinete de ancha base, que hay personas que están cuestionadas, que no tienen la capacidad del caso. Sin embargo, se le ha dado una confianza, que creo que no merecía”, dijo en declaraciones a la prensa.

El alcalde se encontraba en las obras de ampliación norte del metropolitano, en Comas. Ahí también hizo un recuento de las construcciones que se vienen realizando en su gestión, antes de que esta culmine en 2022. Dijo que hay varias obras que se vienen desarrollando en paralelo.

Entre ellas mencionó, obviamente, a la que se encontraba, y dijo que la ampliación al recorrido del Metropolitano estaría lista para julio de este 2022. Asimismo, dijo que el Óvalo del Monitor de Huáscar podría estar terminado para abril de este mismo año. Por otro lado, la obra de Pasamayito se encuentra con un 30% de avance, según comentó. Esta estaría culminada para el mes de agosto.

El alcalde de Lima Metropolitana señaló que el gabinete presidido por Aníbal Torres no merecía recibir el voto de confianza. | VIDEO: Canal N

GABINETE DE ANIBAL TORRES RECIBIÓ EL VOTO DE CONFIANZA

Tras una maratónica sesión de nueve horas en el pleno del Congreso de la República, y el Legislativo le otorgó el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Aníbal Torres, la madrugada del 9 de marzo. La votación registró 64 votos a favor, 58 votos en contra y dos abstenciones.

Durante el pleno, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros expuso la política general del gobierno. Luego, varios ministros de Estado respondieron a las preguntas de los parlamentarios. Antes de concluir, el primer ministro Torres aseveró que el Gobierno escuchará y hará las correcciones que deban realizarse. También invocó a generar consensos en bien del país.

Este es el tercer gabinete ministerial en el gobierno de Pedro Castillo que se presenta al Parlamento, y también es el tercero al que se le aprueba la confianza a un gabinete bajo el mandato del presidente Pedro Castillo. En el primer gabinete liderado por Guido Bellido, el Congreso le concedió la confianza con 73 votos a favor y 50 en contra. Mientras que Mirtha Vásquez obtuvo una votación de 68 a favor y 56 en contra.

El presidente Pedro Castillo saludó a través de las redes sociales la decisión del Congreso de la República de otorgarle el voto de confianza al gabinete liderado por Aníbal Torres, que ayer se presentó en el pleno para dar a conocer su política de trabajo.

“Agradezco al Congreso por otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial. Demostremos al pueblo que podemos gobernar democráticamente y que por medio de la concertación política, lograremos responder a los grandes desafíos de nuestro país. #MásAcciónMenosDiscusión”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

El cuarto gabinete de Pedro Castillo en siete meses obtuvo el voto de confianza que le permitirá seguir en funciones. Sin embargo, hay otro tema en mesa: un bloque de legisladores que horas antes presentaron una segunda moción de vacancia para destituir al jefe del Estado. La sesión para discutir esta moción será el lunes 14 de marzo.

SEGUIR LEYENDO