Magaly Medina contestó a Waldir Sáenz tras decir que no quiso ir a su programa: “No me causa ningún respeto”

Después de varios años Waldir Sáenz vuelve a ser noticia y es que, esta vez, salió en una entrevista de un medio local a contar sobre los constantes ampays que le hacía la periodista Magaly Medina para su programa y señaló que en una oportunidad fue la misma conductora de televisión que le pidió que vaya a su set y la respuesta del exjugador de Alianza Lima fue que no iría jamás.

Pero esto no quedó aquí, ya que la conductora de espectáculos contestó fuerte y claro a esas afirmaciones y señaló que jamás había levantado un teléfono para llamarlo y le pidió que se ubicara un poco al contar sus historias.

Como se recuerda, la popular ‘Urraca’ siempre estuvo detrás de varios futbolistas que salían con bailarinas y vedettes, y entre los más caseritos o frecuentes se encontraba Waldir Sáenz, a quien se lo podía encontrar bien acompañado saliendo de una discoteca, tomando en la calle o hasta saliendo de hoteles.

“QUERÍA QUE VAYA A SU PROGRAMA”

En una reciente entrevista, Waldir Sáenz confesó que en dos oportunidades se había cruzado con Magaly Medina, pero que la esposa del notario Alfredo Zambrano lo ignoró. “Es de la que agacha la cara” , dijo a La República.

“¿En qué momento me habré cruzado contigo, que ni me di cuenta? Pero yo nunca agacho la cara; para empezar es muy probable que ni siquiera lo haya visto y si me lo crucé, ni siquiera lo habré mirado porque para mí, Waldir Sáenz, no me causa ningún respeto, este tipo para mí, era uno más de mis ampayados”, respondió Magaly Medina.

En otro momento, exfutbolista admitió que la misma estrella de ATV fue quién lo llamó para que fuera a su programa: “Quería que vaya a su programa y le dije ¡No hay forma! Yo no podría ir al programa donde alguien me falta el respeto ”.

Sobre esto, la conductora de Magaly TV La Firme contestó que ella no pide la entrevista a sus invitados, sino sus productores y que sí le hubiera gustado tenerlo en su programa porque, en ese entonces, era la figura de espectáculo más famosa.

“Oye, alucinado, bien igualado este Waldir Sáenz, ¿Le dije? ¿Cuándo, a ver?, que me diga un entrevistado que yo he llamado, algunos sí, digamos Jaime Bayly, Beto Ortiz, pero yo nunca hablo con los jugadores de fútbol, nunca hablo con los entrevistados, para eso están mis señores productores, ellos hablan con todos”, afirmó.

Magaly Medina también comentó que sí le hubiera gustado tenerlo en su set de televisión cara a cara, pero él no quiso ir a dar su descargo acerca de todos los encuentros furtivos que los ‘urracos’ cuando habían grabado a Waldir Sáenz.

“Nunca, jamás en la vida hemos hablado, no he hablado con él, no he agarrado un teléfono para llamarlo, claro que quería que venga al programa, era el personaje más ampayado por nosotros y lo queríamos tener frente a frente porque siempre salía a negar cada una de las imágenes y siempre decía que eso era armado”, afirmó.

WALDIR SÁENZ SOBRE AMPAYS

La exestrella del fútbol también comentó que algunas imágenes (ampays) que se emitían en la televisión eran armados y que él solo salía con grupos de amigos.

“Algunos eran armados, otros editados, yo creo que la mayoría, no iban a pasar el ampay donde yo estaba en un grupo, editaban para que salga solo, o con alguien al costado para armar una historia”, dijo.

La hija predilecta de Huacho, fiel a su estilo contestó que nunca había armaba nada y seguro esa respuesta era la que le daba a su esposa cuando las cámaras de Magaly Teve lo atrapaban en una infidelidad.

