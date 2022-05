Waldir Sáenz arremetió contra Hernán Barcos por polémica en redes sociales: “Que se preocupe en hacer goles”

Hernán Barcos respondió de forma polémica a un comentario que provocó la respuesta de Waldir Sáenz.

Alianza Lima ha mejorado considerablemente con los 5 triunfos consecutivos que le han permitido acercarse al grupo de equipos que luchan por el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. Sin embargo, en los últimos días se generó una polémica entre Hernán Barcos y Waldir Sáenz. El argentino comentó a favor de una publicación en redes sociales en contra del exjugador, pero este le indicó que se enfoque más en su trabajo como goleador.

“Su vida es redes sociales, que no se preocupe mucho de eso. Que se preocupe en hacer goles en Alianza Lima, nada más”, señaló Waldir en una entrevista para Willax Deportes en alusión a este tema.

Pero para entender un poco más el tema, te comentaremos cómo nació esta disputa verbal entre ambos personajes. Todo empezó cuando el exfutbolista declaró tras la victoria ante el cuadro ‘santo’ que el penal que le cobraron en los minutos finales no lo fue y que no debió haber sido validado. Además, de que los ‘íntimos’ merecieron perder por la cantidad de goles fallados. “ Mira dale gracias a San Martín que no le metió cuatro goles a Alianza Lima, encima le regalaron un penal. No hay forma de que no le hayan cobrado penales a Alianza porque ninguno lo fue, ¿acaso esto es penal?”, manifestó en PBO Campeonísimo.

Estas palabras trajeron cola en las redes sociales, hasta que un hincha del elenco ‘blanquiazul’ lanzó un duro comentario en su cuenta de Twitter con un cuestionamiento de por medio. “Me rompe las bol..., porque podría entenderlo de cualquiera pero no pues, un periodista hincha de la ‘U’ dice que sí es penal y Waldir dice que no. Encima decir que merecíamos perder por 4 goles, o es mal tipo o es un imbé…”. A esta publicación, el ‘Pirata’ respondió con un “Las 2″, añadiendo los emojis de risas.

Polémica respuesta de Hernán Barcos sobre Waldir Sáenz en Twitter.

A todo esto, Sáenz sostuvo lo que dijo en su momento y no se arrepiente. “Alianza Lima tuvo muchas oportunidades de gol y no las aprovechó. Y el penal, no lo fue. Yo por decir las cosas como son a veces la gente se molesta. A mí me tiene sin cuidado si se molesta o no. Esa es mi opinión y eso es lo que yo vi”, mencionó.

Respecto a los comentarios del atacante ‘gaucho’, dejó en claro un fuerte mensaje. “Me tiene sin cuidado lo que diga Barcos. A mí me preocupa lo que es Alianza Lima. Barcos no es Alianza. Yo quiero que el equipo mejore, que haga bien las cosas, que sume puntos, que haga bien las cosas en la Copa Libertadores”, añadió. Pero eso no fue todo, ya que remarcó que el argentino no representa al club ‘victoriano’. “Hernán Barcos no es Alianza Lima. Yo soy hincha de Alianza. Los jugadores pasan, la institución queda. Yo soy hincha de la institución”, finalizó.

El exjugador arremetió contra el delantero 'blanquiazul' por un comentario que publicó en sus redes sociales. | Video: Willax Deportes

Y es que los ‘victorianos’ obtuvieron un ajustado triunfo ante los de Santa Anita el pasado lunes 9 de mayo en el estadio Alberto Gallardo. De hecho, fue un encuentro donde tanto los ‘santos’ como los ‘aliancistas’ tuvieron oportunidades para anotar, pero no estuvieron finos en la definición ni tomaron decisiones acertadas en el último tramo del campo.

No obstante, lo que originó la controversia fue que el árbitro no cobró 2 jugadas en el área que podrían haber sido penales. Recién lo hizo a la tercera ocasión, tras un barrida de Álvaro Ampuero sobre Cristian Benavente. Aunque en la repetición no se deja ver por completo si la falta fue bien cobrada o no, pero finalmente Barcos transformó la pena máxima en gol.

Ahora, en cuanto su aporte como jugador, Hernán acumula 5 anotaciones y 2 asistencias en 10 cotejos. Asimismo, fue el autor del tanto del triunfo que le dio el título nacional a Alianza Lima el año pasado frente a Sporting Cristal, por lo que su rendimiento ha estado a la altura, con la excepción que no ha podido marcar en la Copa Libertadores.

