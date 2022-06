Christian Cueva mostró su talento con ‘sombrero’ sobre Gianluca Lapadula en práctica de selección peruana

Ambos llegan con buen ritmo futbolístico para el repechaje.

La selección peruana la pasa de lo más lindo en los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, en Barcelona, y los más alegres son Christian Cueva y Gianluca Lapadula, quienes trabajan muy serio en cada práctica de la ‘blanquirroja’, pero no dejan de lado el buen humor y la alegría en cada pausa, además de lindas jugadas con el balón. ‘Aladino’ aprovechó un instante y mostró un poco de su talento con la pelota para meter un lujo sobre el ‘Bambino’.

El futbolista del Al-Fateh tomó un balón que venía en rebote y con el empeine le dio al esférico contra el césped para que este rebotara hacia adelante y con la fuerza pasara por encima de el delantero del Benevento. La maniobra salió perfecta y fue inalcanzable para ‘Lapagol’, que solo animó a sonreir por la genialidad del exUniversidad San Martín. André Carrillo y Yoshimar Yotún presenciaron de cerca la acción.

El exSantos de Brasil es el futbolista que le brinda juego al equipo de Ricardo Gareca. Desde sus pies nacen las oportunidades más claras de la ‘blanquirroja’ y así lo demostró en las últimas clasificatorias, donde hizo una gran dupla con el delantero Gianluca Lapadula. Ambos se han entendido bien y son una combinación importante en la ofensiva. Cueva anotó cinco goles en las Eliminatorias Qatar 2022.

La selección peruana cumplió su quinto día de entrenamiento en España y todo va quedando listo para el compromiso del fin de semana. Ricardo Gareca ya tiene un once en mente y es probable que no estén Renato Tapia, Luis Advíncula y Christian Ramos. Los tres vienen con molestias musculares y se prefiere no arriesgarlos para que lleguen óptimos al repechaje.

Ambos futbolistas llegan con buen ritmo y concentrados plenamente en el repechaje. VIDEO: FPF Play.

LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN PERUANA

La selección peruana no tiene tiempo que perder y ya prepara sus próximos encuentros. Primero jugará un amistoso ante Nueva Zelanda el domingo 5 de junio en el estadio RCDE desde las 10:30 p.m. (hora peruana). Luego, Perú enfrentará a Emiratos Árabes Unidos o Australia el lunes 13 de junio desde la 1:00 p.m. en el estadio Ahmad Bin Ali.

CÓMO LLEGA CHRISTIAN CUEVA

Christian Cueva llega de sumar minutos en el torneo doméstico de su club. Fue titular y disputó los 90 minutos en los últimos tres compromisos del Al-Fateh. En la fecha 28, la última que jugó, fue clave en la mitad de la cancha para conseguir la victoria 3-0 sobre el Damas FC y alcanzar el sexto puesto en la tabla de posiciones con 35 puntos. Sin embargo, está lejos del líder, el Al-Hilal de André Carrillo, que tiene 61 unidades.

CÓMO LLEGA GIANLUCA LAPADULA

Con su último anotación en el partido de ida de las semifinales de los playoffs de ascenso a la Serie A, el ‘Bambino’ llegó a 13 tantos en la temporada y cuatro asistencias, siendo el jugador más influyente de cara al gol de su equipo. Según medios italianos, su gran campaña han invitado a que tres equipos de la máxima categoría italiana se interesen por él, aunque todo esto se definirá cuando se finalice su participación. En total sumó 25 partidos en la última campaña con 1616 minutos en el terreno de juego.

