Qatar 2022: hinchas peruanos pueden viajar sin visa al repechaje y la Copa del Mundo

Miles de hinchas se prepararán para ir a Qatar sin necesidad de visa. (Foto: FPF)

¡Celébralo Perú! El embajador de Perú en Doha, José Benzaquen Perea, anunció oficialmente que los hinchas peruanos que deseen ir a Qatar para alentar a la selección peruana que dirige Ricardo Gareca no necesitarán visa.

Asimismo, cabe resaltar que esta facilidad también se ejecutará para el duelo de repechaje que la blanquirroja tendrá ante el vencedor del duelo entre Emiratos Árabes Unidos y Australia el lunes 13 de junio a la 1:00 pm (hora peruana) en el Ahmad Bin Ali Stadium.

El diplomático nacional mencionó que todos los hinchas que logren viajar a Qatar tendrán todas las facilidades que brindará nuestra embajada. Sin duda alguna es una buena noticia para la denominada ‘la mejor hinchada del mundo’. Benzaquen calificó al país anfitrión como “desarrollado y una nación abierta al mundo”.

Este es el Ahmad Bin Ali Stadium, reciento donde se jugará el repechaje donde estará Perú. (Foto: Internet)





“Qatar es un país desarrollado que se ha convertido en un actor internacional; a la par, Doha es una ciudad muy moderna”, comentó el embajador en Radio Ovación. “Obviamente, las costumbres son otras, pero más allá de eso, Catar es un país abierto al mundo y por eso fue designado para ser sede de un campeonato mundial de fútbol”, finalizó.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA VIAJAR A QATAR

Debido a la coyuntura del COVID-19, viajar a Qatar tiene una ciertas medidas de seguridad. Por eso, es obligatorio que todas las vacunas estén actualizadas 14 días antes de viajar al país anfitrión del primer mundial que se juegue en noviembre-diciembre.

Además de las vacunas, se debe realizar una prueba PCR Covid de 48 horas antes. Con esas indicaciones y con el pasaporte vigente, todos los peruanos que quieran ir a alentar a la selección lo podrán hacer sin ningún inconveniente.

Benzaquen afirmó con seguridad que miles de hinchas peruanos estarán viajando a Doha para el repechaje que jueguen los dirigidos por Ricardo Gareca este 13 de junio.

“Creo que seremos miles de peruanos alentando a la selección; tenemos grandes comunidades en Italia, España y en Medio Oriente y todos están viniendo. A todos se les está brindando las facilidades”, finalizó.

Cabe resaltar que la entrada para el partido que definirá un cupo al Grupo D de Qatar 2022 tiene un valor de casi 30 soles. Un costo de hospedaje también es accesible para el hincha nacional y también que la parte de la alimentación tendrá diferentes precios cómodos y diferentes cadenas internacionales de comida.

Qatar será la sede para el nuevo mundial que se disputará en noviembre y diciembre de este año. (Foto: Internet)





VISA SCHENGEN Y COSTO DE VIAJE A QATAR

¿Preocupado por si alguna escala es en un país Europeo? Tranquilo, la visa Schengen (apta para todos los peruanos) te permitirá entrar sin visa a los 26 países que conforman el Acuerdo de Schengen, 22 son parte de la UE y los otros 4 forman parte de la AELC.

Entre estos países se encuentran Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Suecia, etc. Países que no cuentan con la visa Schengen son Reino Unido, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Chipre e Irlanda. Por eso es muy importante elegir tus escalas para no tener ningún problema y viajes tranquilo.

El costo de viaje para llegar a Qatar tiene un costo aproximado de 15,612 soles. En boleto de avión hay un gasto aproximado de 2267 dólares saliendo desde Perú, con posibles escalas en Brasil, Estados Unidos y Canadá y en algunos países de Europa. Hay que resaltar que si tu próximo destino es en esos tres países nombrados podrías encontrar un vuelo directo a la sede del mundial.

Un hospedaje según Trivago indica que existen algunos cuya cifra oscila los 29 dólares por noche sin incluir impuestos. Las estancias más duraderas por 2, 3, 4 o más días elevarán el costo. En alimentación, aunque abunde la gastronomía típica (como los machboos, el shish kebab, el harees, entre otros), al ser un territorio tan cosmopolita, es posible localizar cocina internacional; desde la más barata como hamburguesas McDonalds (una Big Mac a 5.90$) o un buffet (8$ por persona). Las bebidas como la cerveza son permitidas en ciertos locales, donde una cerveza suele ascender a los 13$ por una de tamaño normal.

Aeropuerto internacional de Doha, capital de Qatar. (Foto: Internet)

