Roberto Chiabra califica de sumisos a los congresistas que no son de Lima

Congresista Roberto Chiabra criticó labor de los congresistas que no representan a Lima.

Las declaraciones del congresista Roberto Chiabra sorprendieron al cuestionar la labor de los parlamentarios que no provienen de la capital. El miembro de la bancada de Alianza para el Progreso señaló que aquellos que representan a Lima Metropolitana son los que realizan el trabajo político dentro del Congreso, mientras que el resto tendrían que responder a las decisiones que se toman desde los ministerios.

Chiabra recalcó que el problema con estos parlamentarios data desde el momento de su postulación cuando realizan promesas que, una vez en el cargo, no podrán cumplir. “En el Congreso somos 130, 100 del interior y 30 de Lima. Los de Lima somos los que hacemos trabajo político y los de provincia, ellos cuando postulan ofrecen obras pero no está dentro de su potestad”, señaló.

Al ser elegidos, los representantes del resto de regiones reciben reclamos de sus votantes quienes les piden que cumplan sus promesas. Es entonces, según el congresista de APP, que generan vínculos con integrantes del Ejecutivo a fin de poder cumplirlas ya que estos tienen la potestad de poner en marcha proyectos de construcción de carreteras, hospitales, escuelas, entre otros. “Entonces vienen a Lima y son subordinados y sumisos a los ministros”, indicó Chiabra.

Foto: Agencia Andina

El congresista señaló que los acercamientos suceden principalmente con los titulares de las carteras de Transporte, Vivienda y Trabajó y resaltó que este vínculo sería el que los llevaría a no votar por las censuras de los ministros y dar voto de confianza a los gabinetes.

“Si tú traes a tu alcalde y el ministro de transportes, como (el exministro Juan) Silva, te da una obra, cuando lo interpelan no votas a favor de su censura. Igualito (ocurre) con Vivienda y Trabajo. El problema es una falla de origen y lo tienen los 100 de provincia, porque para ellos regresar (a sus regiones) y no llevar una obra es como un demérito”, agregó el parlamentario de APP.

ENCUENTRO PENDIENTE

Durante la más reciente interpelación al premier Aníbal Torres, este y el congresista Chiabra protagonizaron un intercambio de palabras que finalizó en un reto a debatir. Esto sucedió luego de que el congresista de APP lo exhortara a renunciar al cargo, debido a la decisión de imponer una inmovilización total en Lima el pasado 5 de abril.

Aníbal Torres en Congreso de la república

“Usted dijo que le pidió su renuncia al presidente [Pedro Castillo] luego del 5 de abril no puede estar su Gabinete, usted también ha señalado que no va a renunciar para no darle gusto a sus detractores, es tiempo de que usted se dé cuenta de que no puede ser primer ministro porque le hace daño a la paz social”, refirió.

“Yo le tengo que decir al congresista Chiabra es que yo puedo gritar el doble pero no lo hago por estar en este recinto de las leyes, yo no sé si estará usted en posibilidad de debatir conmigo, en el lugar que señale y en el medio que señale”, fue la respuesta de Torres.

Medio mes después del altercado todavía no ha sucedido tal encuentro. El congresista Ciabra señaló que el deseo de debatir de Torres se da porque el ministro quiere “hacer show en el Congreso”. “Es efectista, sabe que el reto y el estudio psiquiátrico y de inteligencia generan impacto”, manifestó el legislador por redes sociales.

