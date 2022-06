Congreso debatirá esta semana el pedido de interpelación al premier Aníbal Torres

El Congreso de la república ha anunciado que sesionará los días miércoles 1 y jueves 2 de junio para tratar diversos puntos en su agenda, entre ellos el pedido de interpelación del premier Aníbal Torres. Mañana miércoles la representación nacional sesionará desde las 2:45 p.m., mientras que el jueves 2 de junio lo hará a partir de las 10:00 a.m.

La búsqueda de la interpelación al presidente del Consejo de ministros se debe a la prórroga de 30 días al estado de emergencia frente a la pandemia de la COVID-19, así como la propuesta de adelanto de elecciones. El documento presentado resalta que la PCM no habría realizado un “análisis de temporalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad” de la medida ni de las “medidas restrictivas a los derechos fundamentales”.

Además, se plantea interpelar a Torres Vásquez por sus afirmaciones respecto a que el Gobierno del presidente Pedro Castillo iba a hacer un último intento de concertación, con lo cual no se anunció el proyecto de adelanto de elecciones generales.

Como se recuerda, en marzo pasado Torres, Vásquez admitió que el mandatario Pedro Castillo tenía preparado presentar ante el Congreso un proyecto de ley para el adelanto de elecciones generales, sin embargo, retrocedió por un “último intento por la concertación”.

Aníbal Torres y los ministros en el Consejo de Ministros en Amazonas

“Él me manifestó: ‘Doctor, vamos haciendo un último intento por la concertación en el Congreso para corregir esta inestabilidad política que existe, es necesario y puede ser que podamos lograr ponernos de acuerdos para afrontar los grandes problemas que tiene el país’. Por esa razón es que no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales. Esa es la verdad”, fueron las palabras de Torres sobre el proyecto.

Asimismo, se menciona que el pedido del congresista Jorge Montoya de acceder a las actas del Consejo de Ministros del 1 al 5 de marzo, además de las resoluciones supremas, decretos legislativos, decretos supremos, decretos de urgencia y proyectos de ley aprobados en las sesiones no ha sido respondida.

RECIENTE VISITA

Cabe recordar que el premier Aníbal Torres ya había acudido ante la representación nacional para responder por la decisión de implementar un toque de queda en la ciudad de Lima y Callao durante el 5 de abril, fecha en las que se registraron disturbios en el centro histórico de la capital, así como saqueos a instituciones públicas y comercios.

Durante la interpelación Torres y algunos congresistas protagonizaron diversos altercados. En uno de estos participó Roberto Chiabra de Alianza para el Progreso, a quien el premier retó a debatir luego de que este lo exhortara a renunciar al cargo, debido a la decisión de imponer una inmovilización total en Lima el pasado 5 de abril.

Aníbal Torres respondió al pliego interpelatorio del Congreso de la república

“Yo le tengo que decir al congresista Chiabra es que yo puedo gritar el doble pero no lo hago por estar en este recinto de las leyes, yo no sé si estará usted en posibilidad de debatir conmigo, en el lugar que señale y en el medio que señale”, afirmó.

Previamente, el legislador Chiabra, le había pedido que renuncie por el daño que le había hecho a la “paz social”. “Usted dijo que le pidió su renuncia al presidente [Pedro Castillo] luego del 5 de abril no puede estar su Gabinete, usted también ha señalado que no va a renunciar para no darle gusto a sus detractores, es tiempo de que usted se dé cuenta de que no puede ser primer ministro porque le hace daño a la paz social”, refirió.

