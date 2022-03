Congresista Chiabra sobre gabinete Torres: “Se repite lo mismo que los ministros anteriores”

En congresista de la bancada de Alianza para el Progreso, Roberto Chiabra, tuvo duros comentarios tras la presentación Aníbal Torres ante el Congreso de la república. El premier, quien buscaba el voto de confianza a través de la exposición de la política general del gobierno de Pedro Castillo, habló sobre los retos a los que se enfrenta la actual administración; sin embargo, para Chiabra no se brindó la información necesaria.

“Lamentablemente se repite lo mismo que los ministros anteriores, un plan de Gobierno muy general (...) En un caso concreto, cuando es un problema nacional [la inseguridad ciudadana] no lo presentan, el resto son buenas intenciones, inversiones y una serie de proyectos, pero no nos dicen cuáles son las metas, cuáles son los plazos”, señaló el congresista.

Sobre el presidente de la república, Chiabra cree que Pedro Castillo no podría presentar avances significativos durante su presentación ante el Congreso agendada para Fiestas Patrias. “El presidente debe venir, si es que llega a 28 de julio, a dar su discurso en base a este plan general. ¿Qué va a decir? ¿Qué cosas ha cumplido? Entonces, lamentablemente, cuarto Gabinete en seis meses es sinónimo de incompetencia”, agregó.

El hecho de que a ocho meses de haber iniciado el gobierno, Pedro Castillo haya tenido cuatro gabinetes, fue considerado como “sinónimo de incompetencia” por el congresista. “No es porque lo vemos nosotros sino porque siguen colocando ministros incompetentes, ministros que no tienen experiencia en gestión, que no conocen el sector, y se están burlando de nosotros”, añadió.

Una vez más, el legislador lamentó que la presentación de Aníbal torres ante el Congreso de la república haya destacado por medidas calificadas de “generales” y que no se hayan anunciado las metas y plazos con los cuales se planea trabajar los diferentes proyecto en curso.

VOTO DE CONFIANZA

La confianza otorgada por el Poder Legislativo al gabinete Torres es crucial para que este pueda continuar con sus funciones, de lo contrario, el presidente Castillo deberá conformar a un nuevo equipo de trabajo. Hasta el cierre de esta nota la votación aun no había sido efectuada; sin embargo, ya se conocían las posturas de ciertas bancadas.

En el caso de Alianza para el Progreso, agrupación integrada por el congresista Chiabra y otros 14 legisladores, se conoce sobre la postura en contra por parte de una docena de estos. Según una gráfica del periodista Martín Hidalgo, tres de ellos estarían inclinados a darle el voto de confianza al gabinete liderado por Aníbal Torres.

Fuerza Popular, agrupación quien también ha sido crítica tras la presentación del gabinete, anunció que no dará la confianza. “Consecuentes con nuestros principios, no daremos el voto de confianzas a un gabinete que cobija a personajes altamente cuestionados por actos irregulares”, se lee en un comunicado publicado en redes sociales.

Rosangella Barbarán se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Por su parte, la congresista Barbarán de la bancada naranja cuestionó la presencia de Hernán Condori en el Ministerio de Salud. Ella cuestionó el pasado del funcionario a quien se le ha criticado por promocionar un producto cuya efectividad no ha sido comprobada científicamente.

Las bancadas de Avanzas País, Renovación Popular y los no agrupados (Partido Morado) tampoco le darían la confianza al gabinete Torres. Por otro lado, Perú Libre, Acción Popular, Perú Democrátivo y Juntos por el Perú votarían mayoritariamente a favor. Las cinco abstenciones previstas provendrían de tres congresistas de Acción Popular y dos de Podemos Perú, agrupación liderada por José Luna Gálvez.

SEGUIR LEYENDO