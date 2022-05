Karelim López: “Todo lo que he dicho desde el primer momento se ha venido corroborando”

Las declaraciones de Karelim López siguen despertando asombro a medida que describen los tejes y manejes ocurridos durante los primeros meses de gestión del presidente Pedro Castillo. La aspirante a colaboradora eficaz no puede compartir toda la información que almacena, pero sí brindar detalles de aquello que ya ha sido difundido durante las últimas semanas con relación a diversas acusaciones de corrupción.

Durante una entrevista a Panorama, López reveló que recibió amenazas de muerte por parte del empresario Zamir Villaverde, quien en la actualidad se encuentra investigado por sus vínculos con los sobrinos del presidente Pedro Castillo. “No le tengo miedo al presidente. Lo voy a culpar de cualquier cosa que me pase. Él es el único interesado que no se sepa”, señaló durante su más reciente aparición televisiva.

La aspirante a colaboradora eficaz viene compartiendo información con las autoridades; sin embargo, esta ha sido difundida a través de diversos medios como la supuesta participación del presidente de la república en una mafia que operaba desde el Ministerio de Transportes. “El presidente dio la orden para que Zamir sea el operador, quien disponga quién sería los cargos gerenciales” señaló la cuestionada empresaria sobre el manejo de la red de corrupción.

Karelim López ratificó que Pedro Castillo es cabecilla de la organización criminal que operaba en el MTC. | Foto: Composición (Infobae)

“Todo lo que he dicho desde el primer momento se ha venido corroborando”, dijo en otro momento de la entrevista para luego narrar un episodio en el que el exsecretario de Castillo se encontraba ofuscado por las acusaciones que iban apareciendo en su contra. López reveló que se reunieron en Palacio para intentar calmarlo e incluso solicitó a la Fiscalía revisar los registros de las cámaras de seguridad de aquel día para confirmar lo que acababa de narrar.

”Yo no soy testigo de que me contó, yo estuve presente. Todo lo que he escuchado se viene corroborando”, dijo para contar que en aquella oportunidad Bruno Pacheco se enfrentó al presidente por los cuestionamientos en su contra. “He cumplido órdenes. Me has pasado las órdenes de tus amigos los chotanos. Yo por qué tengo que asumir. Asumelas tu, yo ahorita renuncio. ¿Qué va a pasar con el Congreso?” dice que señaló el exsecretario en aquella ocasión.

“Una de las cosas que el señor presidente muy ligero le dijo (a Pacheco): ‘no me preocupa el Congreso porque yo lo cierro y punto’”, habrían sido las palabras pronunciadas por el presidente de la república con intención de calmar los ánimos de Bruno Pacheco.

LLAMADAS Y ACUERDOS

López también se refirió a la participación del hoy premier Aníbal Torres. La empresaria señaló que el entonces ministro de Justicia fue cuestionado por mantener al procurador Daniel Soria en el cargo siendo este un funcionario que venía investigando y criticando al gobierno de turno. “En la reunión donde le propone irse fuera, sacarlo del país, lo primero que propuso fue se iba a tumbar al procurador Soria. Una vez que sucediera eso podía tener manejo sobre los procuradores bajo su cargo”, dijo López.

Aníbal Torres calificó de “inmoral” darle mérito a las declaraciones de Karelim López

Sobre el ministro de Comercio Exterior y

Turismo, Roberto Sánchez, la cuestionada empresaria señaló que este llamaba constantemente a Bruno Pacheco pidiéndole silencio. “Recuerdo perfectamente las llamadas, claro que he sido cercana y también recuerdo claramente, y se tiene que corroborar, las llamadas que la hacía a Bruno Pacheco para que no hablara y se callara. Claro que sí, es el ministro Roberto Sánchez. Todas las noches (lo llamaba), seguro buscaba manejarlo psicológicamente”, dijo ante las cámaras de televisión.

