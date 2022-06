Pedro Castillo: “Gobierno impulsará creación de una universidad para las comunidades nativas”

Pedro Castillo en en la entrega de 180 toneladas de guano de las islas, a favor de los agricultores del valle de Chancay-Huaral.

El gobierno de Pedro Castillo impulsará la creación de una universidad en la Amazonía para las comunidades nativas, así lo adelantó el propio presidente de la república en busca de lograr que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a la educación.

“Cómo es posible que años por lo que han pasado nuestros pueblos tengan una demanda histórica, una demanda postergada y nuestros hijos, niños, jóvenes estén mendingando derecho a la educación y por eso hay que gestar”, declaró el mandatario de la prensa.

“Hemos llamado a los congresistas y a toda la Amazonía para que nos sentemos a conversar para impulsar la educación de nuestros pueblos nativos y gestar la universidad para estas comunidades nativas”, continuó Castillo.

En otro momento de su intervención, le restó importancia a las críticas que recibe por realizar constantemente sesiones de Consejos de Ministros Descentralizados. En su defensa, el jefe de Estado precisó que continuará recorriendo el Perú escuchando las demandas del pueblo, ya que la “voz del pueblo no será ignorada”.

“Hoy es el espacio cuando conversábamos con diferentes profesionales, políticos que han pasado por diferentes etapas de la administración del país, les preguntaba. ¿Con tantos gobiernos que han pasado, algún Gobierno en su gestión ha llevado a cabo un Consejo de Ministros en Loreto? No se ha hecho”, indicó el presidente Castillo.

Por último, se refirió a sus ministros de Estados y equipo de trabajo del Ejecutivo. Sobre ellos volvió a comentar que si descubre que alguno de ellos no cumple con los principales objetivos del Gobierno será removido del cargo de inmediato.

“No me gustaría que el Perú vea a algunos ministros o equipo técnico por situaciones políticas, mezquinas, que no quieren atender el país. Tengo que tomarme la atribución y decirle muchas gracias, y cambiar algunos ministros. Se tiene que atender a la población. Son cargos de confianza y la confianza no solo la da el presidente, sino la damos en nombre del Perú”, dijo.

CONSEJO DE ESTADO

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, adelantó que, para este 17 de junio, Pedro Castillo, convocará a una sesión del Consejo de Estado, a fin de tratar diversos temas ante los constantes pedidos de los integrantes del Consejo de Reforma del Sistema de Justicia.

“Efectivamente hoy, tanto el contralor como la que habla hicimos presente al presidente (Pedro Castillo) la necesidad que también se reúna el Consejo de Estado y él, precisamente hoy, ha tomado la decisión de convocar para el mismo 17 (de junio)”, manifestó ante la prensa.

La titular del Poder Judicial dio estas declaraciones a su salida de Palacio de Gobierno, en donde iba a participar en una sesión extraordinaria del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, sin embargo, esta no se llevó a cabo por falta de quórum.

Cabe destacar que el Consejo de Estado agrupa a las más altas autoridades de los tres poderes del Estado, así como a los titulares de otras entidades constitucionales, como el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional.

Ante su convocatoria, Elvia Barrios señaló que las autoridades integrantes de dicha instancia van a tener que “aportar una línea de trabajo o línea de acción” para definir la agenda de la reunión del 17 de junio.

Asimismo, la presidenta del Poder Judicial indicó que, de acuerdo a su perspectiva, el principal tema a tratar en dicha reunión será la grave crisis que afronta el país. En esa fecha, también se desarrollará una nueva reunión del Consejo de Reforma del Sistema de Justicia, el cual no se concretó hoy.

SEGUIR LEYENDO: