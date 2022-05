Pedro Castillo convocará al Consejo de Estado para el 17 de junio

Foto. Presidencia del Perú.

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, adelantó que, para este 17 de junio, el jefe de Estado, Pedro Castillo, convocará a una sesión del Consejo de Estado, a fin de tratar diversos temas ante los constantes pedidos de los integrantes del Consejo de Reforma del Sistema de Justicia.

“Efectivamente hoy, tanto el contralor como la que habla hicimos presente al presidente (Pedro Castillo) la necesidad que también se reúna el Consejo de Estado y él, precisamente hoy, ha tomado la decisión de convocar para el mismo 17 (de junio)”, manifestó ante la prensa.

La titular del Poder Judicial dio estas declaraciones a su salida de Palacio de Gobierno, en donde iba a participar en una sesión extraordinaria del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, sin embargo, esta no se llevó a cabo por falta de quórum.

“Quienes no han concurrido hoy han sido la presidenta del Congreso (María del Carmen Alva), no ha concurrido el presidente del Tribunal Constitucional (Augusto Ferrero), el presidente de la Junta Nacional de Justicia como sabemos se encuentra en plena entrevista para fiscales supremos, esa es la razón de su inconcurrencia”, precisó.

CONSEJO DE ESTADO

Cabe destacar que el Consejo de Estado agrupa a las más altas autoridades de los tres poderes del Estado, así como a los titulares de otras entidades constitucionales, como el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional.

Ante su convocatoria, Elvia Barrios señaló que las autoridades integrantes de dicha instancia van a tener que “aportar una línea de trabajo o línea de acción” para definir la agenda de la reunión del 17 de junio.

Asimismo, la presidenta del Poder Judicial indicó que, de acuerdo a su perspectiva, el principal tema a tratar en dicha reunión será la grave crisis que afronta el país. En esa fecha, también se desarrollará una nueva reunión del Consejo de Reforma del Sistema de Justicia, el cual no se concretó hoy.

PIDEN ANULAR INVESTIGACIÓN

Los abogados del presidente Pedro Castillo presentaron esta mañana un recurso ante el Ministerio Público para solicitar la nulidad de la investigación iniciada el último domingo por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión en el marco del caso Puente Tarata III.

Benji Espinoza, representante legal del jefe de Estado, declaró a la prensa que esta medida responde a que el fiscal Sánchez habría violado el artículo 117 de la Constitución que señala que se “prohíbe que un presidente de la República pueda ser investigado y perseguido”.

“Cuando un fiscal no respeta a la Constitución, el mensaje que da es que quien es defensor de la legalidad termina convirtiéndose en verdugo de la legalidad”, enfatizó desde los exteriores del Ministerio Público.

El abogado adelantó que, si la solicitud de nulidad no prosperará en la fiscalía, entonces recurrirán a un juez de investigación preparatoria del Poder Judicial para que pueda analizar una tutela de derecho.

“Si la nulidad no prosperara, de inmediato, vamos a presentar una acción de tutela de derechos que va a tener que ser conocida por un juez de investigación preparatoria que luego de una audiencia pública resolverá si tenemos derecho o no. Creo que tendrá que intervenir la Sala Penal de Apelaciones Suprema porque si nos dan la razón apelará la fiscalía y si no nos da la razón, apelaremos nosotros”, indicó.

Abogado de Pedro Castillo pide anular investigación a presidente | VIDEO: Canal N

