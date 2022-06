Génesis Tapia respalda a Dalia Durán, pero lamenta condena de John Kelvin: “Le toca reflexionar y aprender”

Génesis Tapia considera que Dalia Durán defendió sus derechos. (Foto: Instagram)

La reciente condena de 21 años de cárcel para John Kelvin ha remecido a la farándula peruana y distintas figuras del espectáculo no han dudado en comentar como es el caso de Génesis Tapia, quien lamentó su sentencia, pero no dudó en respaldar a Dalia Durán.

Recordemos que, la cubana acusó al cantante en julio del 2021 de violencia física, psicológica y sexual señalando que él la agredió brutalmente por negarse a tener intimidad. Por ello, fue condenado por los delitos de agresiones en contra de la mujer y los integrantes del grupo familiar. Además, lo encontraron culpable por violación sexual agravada en contra de su pareja y madre de sus hijos.

La sentencia se hizo público el último 30 de mayo y durante una entrevista con un medio local, Génesis Tapia aseguró que Dalia Durán solo buscó defender sus derechos cuando presentó la denuncia contra John Kelvin.

“Yo creo que Dalia buscó la justicia para defender sus derechos. Ella no merecía ser vulnerada por ninguna persona, ni pasar por violencia ni abuso de ningún tipos. Ella lo que ha hecho es lo que toda mujer debe hacer, defender sus derechos y recurrir a la justicia”, dijo para El Popular

“Lamentablemente los delitos que ha cometido John Kelvin son graves y su condición de cónyuge es un agravante”, agregó.

En esa misma línea, señaló que ahora es turno de que John Kelvin tome consciencia de los actos que cometió contra la madre de sus hijos para que no vuelva a cometerlos nunca más.

“Lamentablemente, uno tiene que pagar la consecuencia de sus actos y John ahora en su encierro, le toca reflexionar, aprender y darse cuenta que esto no se le hace a un ser humano”, concluyó.

Cabe resaltar que, la exchica reality es estudiante de derecho y en varias oportunidades no ha dudado en comentar sobre diferentes casos legales en los que se encuentran algunos artistas nacionales.

El Poder Judicial dictó 21 años de cárcel para John Kelvin tras las denuncias de su esposa Dalia Durán. (Foto: Instagram)

LAS ÚLTIMAS PALABRAS DE JHON KELVIN ANTES DE ESCUCHAR SU SENTENCIA

El programa Amor y Fuego difundió extractos de lo que fue la lectura de su sentencia, donde John Kelvin intenta convencer a los magistrados que estaban evaluando su caso de que lo dejen en libertad, asegurando que ‘no es una mala persona’ y que había reflexionado sobre sus actos.

“Cometí un error, yo no soy una mala persona. Mi esposa sabe que yo no soy una mala persona. Me equivoqué, sí me equivoqué, pero nunca me oculté, nunca me escapé, siempre estuve con ella, hasta el último instante estuve con ella en la comisaría, no me escapé para nada, yo asumí”, dijo.

Asimismo, John Kelvin aclaró que nunca violó a Dalia Durán como en un primer momento se mencionó. De acuerdo a las declaraciones de su esposa, ella mintió en la extensión de la denuncia presionado por su abogado de ese entonces.

“Violación nunca hubo, señores magistrados, nunca. Casi un año investigando por un delito que nunca hubo”, dijo bastante serio el cantante de cumbia para tratar de convencer a los jueces que estaban viendo su caso.

“Permítanme por favor ver a mis hijos, mis hijos me necesitan y yo a ellos, permítanme resurgir de entre las cenizas (...) Permítanme en nombre del Señor volver a salir y ver a mis hijos, volver a empezar”, añadió.

Antes de ser sentenciado, John Kelvin pidió ver a sus hijos, indicando que no era una mala persona y que aceptaba los errores que cometió en el pasado.

