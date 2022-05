John Kelvin, su arrepentimiento y lo que dijo la última vez que vio a Dalia Durán antes de su condena de 21 años de cárcel

John Kelvin lloró y le pidió perdón a Dalia Durán. (Foto: Instagram)

John Kelvin vuelve a ser portada de los medios de comunicación este 30 de mayo luego de que el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima lo sentenciara a 21 años de cárcel, a tomar obligatoriamente terapia y a pagar la suma de S/. 10 000 como reparación civil a Dalia Durán.

El cantante fue condenado por los delitos de agresiones en contra de la mujer y los integrantes del grupo familiar. Además, lo encontraron culpable por violación sexual agravada en contra de la madre de sus hijos.

Como se recuerda, Dalia Durán acusó a John Kelvin en julio del 2021 de violencia física, psicológica y sexual señalando que él la agredió brutalmente por negarse a tener intimidad. Desde entonces, el cumbiambero ha permanecido en el pena de San Juan de Lurigancho esperando su condena y tras 9 poco más de 9 meses, se dictó su sentencia.

JOHN KELVIN Y SU ARREPENTIMIENTO

Previo a la decisión del Poder Judicial, Dalia Durán tuvo que asistir el pasado mes de abril a la audiencia judicial donde se vio cara a cara con John Kelvin. Según contó la cubana, el artista se mostró arrepentido por sus acciones, le pidió perdón y pidió compasión ante la jueza para salir en libertad.

“Bueno, en la audiencia lloró. Se escuchó un John arrepentido, pidiendo perdón y compasión a la jueza”, dijo Dalia Durán en una entrevista para un medio local.





Sin embargo, en el mes de octubre del 2021, el artista nacional habló por primera vez a la prensa desde la cárcel y señaló que su mentalidad cambió para bien dejando entrever que estaría afligido por sus acciones.

“Al venir aquí mis emociones empezaron a fluir, mi cerebrito empezó a reconectarse, comenzó a cambiar mi chip y ahora mi chip está como siempre lo tuve que tener (...) Todos tenemos el derecho al perdón y a sanar nuestro corazón. Para mí mujeres y hombres merecen respeto, mi corazón no guarda rencor ni odio a nadie”, dijo para Trome.

Dalia Durán asegura que no quiere generar pena.

LO ÚLTIMO QUE HABLÓ CON DALIA DURÁN

Durante una entrevista con Trome, Dalia Durán contó que la última vez que vio físicamente al padre de sus hijos, este habló del amor y le confesó que siempre fue la mujer de sus sueños llamándola ‘reina’.

“Habla de amor y que siempre fui su reina a pesar de los errores que cometió. Es tan doloroso, sé que él la pasa mal, lo siento y me duele porque es el padre de mis bebés. Todo está en manos de Dios, si es su voluntad... él tendrá la oportunidad de rehacer su vida, ya dependerá cómo maneje su carrera porque talento tiene, solo que estuvo rodeado de personas falsas”, comentó.

Estas palabras solo causaron dolor en la cubana y, en una visita que realizó al programa América Hoy, aseguró que no cree en los arrepentimientos ni en sus disculpas, pues ya lo ha visto llorar en otras ocasiones sin ver algún cambio.

“Yo no creo en los arrepentimiento. No confío en sus palabras. Lo he dicho; tengo clarísima mi posición. Me duele, me da pena, porque es el padre de mis hijos, pero eso no quiere decir que lo justifique. La justicia será quien se encargue de lo que le venga a él. Solo él sabe si sus palabras son sinceras o no. En mi posición, no creo (que sus palabras sean ciertas), porque lo he visto mil veces llorar, mil veces decir lo mismo que ahora. No creo en los cambios”, dijo para el espacio matutino de América Televisión.

Dalia Durán señala que justicia debe de evaluar si John Kelvin sale de la cárcel o no.

