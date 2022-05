John Kelvin antes de escuchar sentencia de 21 años de cárcel: “No soy una mala persona”

John Kelvin afronta 21 años de cárcel. (Foto: Instagram)

Se mostró sumamente arrepentido. John Kelvin vive uno de los momentos más complicado de su vida, el cantante de cumbia, quien en algún momento fue considerado de las mejores voces de la música peruana, tendrá que afrontar 21 años de cárcel por el delito de tentativa de feminicidio y agresión sexual.

El programa Amor y Fuego difundió extractos de lo que fue la lectura de su sentencia, donde el cumbiambero intenta convencer a los magistrados que estaban evaluando su caso de que lo dejen en libertad, asegurando que ‘no es una mala persona’ y que había reflexionado sobre sus actos.

“ Cometí un error, yo no soy una mala persona. Mi esposa sabe que yo no soy una mala persona . Me equivoqué, sí me equivoqué, pero nunca me oculté, nunca me escapé, siempre estuve con ella, hasta el último instante estuve con ella en la comisaría, no me escapé para nada, yo asumí”, dijo.

Asimismo, John Kelvin aclaró que nunca violó a Dalia Durán como en un primer momento se mencionó. De acuerdo a las declaraciones de su esposa, ella mintió en la extensión de la denuncia presionado por su abogado de ese entonces.

“ Violación nunca hubo, señores magistrados, nunca. Casi un año investigando por un delito que nunca hubo”, dijo bastante serio el cantante de cumbia para tratar de convencer a los jueces que estaban viendo su caso.

En otro momento de la audiencia, el cantante no dudó en mostrarse totalmente renovado al invocar la palabra de Dios, pidiéndole a los magistrados que le permitan ver a sus hijos.

“Permítanme por favor ver a mis hijos, mis hijos me necesitan y yo a ellos, permítanme resurgir de entre las cenizas (...) Permítanme en nombre del Señor volver a salir y ver a mis hijos, volver a empezar”, añadió.

Pese a sus suplicas, John Kelvin finalmente fue sentenciado a 21 años de cárcel por agresión física y violación sexual. El cumbiambero podrá recién salir de prisión en el año 2042, cuando ya tengo más de 50 años.

Antes de ser sentenciado, John Kelvin pidió ver a sus hijos, indicando que no era una mala persona y que aceptaba los errores que cometió en el pasado.

DEBERÁ PAGAR UNA REPARACIÓN CIVIL DE 10 MIL SOLES

El fiscal adjunto Reynaldo Junior Elías Cantafio fue el encargado de sustentar los medios probatorios que demostraron la culpabilidad de John Kelvin en los delitos de agresión y violación, por este motivo, no solo se le impuso un pena privativa de la libertad, también el pago de una reparación civil de 10 mil soles, además que deberá asistir a una terapia.

Como se recuerda, en el diciembre del 2021, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundado el recurso de apelación que solicitó la defensa del cantante para revocar la medida de prisión preventiva que se dictó en su contra.

