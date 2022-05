Magaly Medina responde furiosa a mensaje de Melissa Paredes por exponer su dirección

Magaly Medina se molestó con Melissa Paredes por publicar la dirección de su casa. (Foto: Instagram)

Todo parece indicar que Melissa Paredes ya no se quedará callada ante las críticas de Magaly Medina. La noche del último 30 de mayo, la exreina de belleza publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram mientras que la periodista se encontraba hablando con la abogada de Rodrigo Cuba en Magaly TV La Firme.

Sin embargo, la modelo no se percató que al publicar la primera parte de la carta notarial que le envió a la conductora de espectáculos no había borrado la dirección de su domicilio. Hecho que molestó a la figura de ATV y que no dudó en responder furiosa.

Recordemos que, Melissa Paredes le hizo llegar a Magaly Medina dicho documento para que se rectifique de haberla tachado como mala madre, manipuladora de hombres, entre otros, de lo contrario la demandaría por difamación.

PUEDES LEER: Melissa Paredes desmiente a Magaly Medina por chats con Rodrigo Cuba: “No defienda lo indefendible”

Hasta el momento, la popular ‘Urraca’ no ha comentado sobre la carta notarial, pero sí ha decidido dejar en claro que la difusión de la dirección de su domicilio es una clara violación a su derecho a la privacidad.

““Sra. Paredes, está exponiendo mi dirección y violando así mi derecho a la privacidad. O su abogado ¿no se lo ha explicado?”, escribió Medina en su Instagram adjuntado el pantallazo de la publicación de Paredes.

Foto: Instagram

Tras ello, Melissa Paredes borró la imagen y volvió a compartir por segunda vez la carta notarial, pero esta vez tapando la dirección y agregando que Magaly Medina habría cometido el delito de reglaje, que consta de dos tipos de conducta y una de ellas es el seguimiento o vigilancia.

“La corrección. Y usted dice que me hacía reglaje y eso es un delito, que le explique su abogado también”, señaló la exconductora de América Hoy.

Cabe resaltar que, Melissa Paredes sigue en el ojo de la tormenta tras difundir los nuevos chats de WhatsApp con Rodrigo Cuba donde demuestra que ellos sí habrían estado separados desde el 07 de octubre, días antes de su ampay con Anthony Aranda.

(Foto: Instagram)

¿POR QUÉ MELISSA PAREDES RECIÉN MUESTRA LOS CHATS?

Fueron 44 pantallazos los que envió Melissa Paredes a Instarandula, portal digital de Samuel Suárez, para demostrar que sí estaba separada de Rodrigo Cuba cuando fue ampayada. No obstante, los usuarios se preguntaron por qué recién los saca a la luz después de 7 meses.

El periodista de espectáculos se comunicó con la modelo vía llamada telefónica. En esos 20 minutos de conversación, el popular ‘Samu’ le preguntó a la presentadora televisiva por qué había tardado tanto, cuando pudo haber publicado las capturas de pantalla en su peor momento.

“Su respuesta fue ‘porque las estaba guardando para un posible juicio’ y que había mucha gente detrás que le decía que no las saque, que no haga esto y lo otro. Ella decidió guardarlo. Extraño, lo sé”, contó.

En otro momento, Samuel confesó que la exconductora de América Hoy tendría más pruebas que dejarían mal parado al ‘Gato’ Cuba. “Ella hasta jura y me ha dicho que más cosas, que no va a sacar, hasta hay un vídeo que no me dijo tampoco el contenido”.

Melissa Paredes revela por qué no sacó sus chats con Rodrigo Cuba meses atrás. (VIDEO: Instarandula)

SEGUIR LEYENDO