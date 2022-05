Sufrió bullying, estuvo en coma y triunfó al frente de su reality show: las confesiones de Laura Bozzo

Laura Bozzo se confiesa en La Casa de Los Famosos. (Foto: Composición)

Laura Bozzo se ha convertido en un ícono de México. La presentadora peruana contó algunos pasajes de su vida y es que desde muy pequeña ha sufrido la crueldad de las críticas que incluso la llevaron a caer en depresión. La conductora de televisión abrió su corazón en el espacio ‘La Curva de la vida’ de La Casa de los Famosos 2, reality en el que está participando.

La exregidora reveló que no la pasó nada bien durante su niñez e incluso sufrió de las burlas de sus compañeros, pero jamás imaginó que querer ocultar su verdadero sentir terminaría convirtiéndola en un ícono de la historia de la televisión.

VÍCTIMA DEL BULLYING

Bozzo muestra un carácter fuerte, con el que incluso sale en defensa de los más sumisos, pero no siempre fue así. Antes de ser la estrella que es ahora pasó por situaciones complicadas dónde era la víctima.

En sus confesiones, la abogada de los pobres contó que sufrió de bullying en la escuela. Incluso muchos de sus compañeros la metían al water y ella solo pedía a Dios que ‘le cambiara la cara’.

“Ir a la escuela fue una etapa durísima de mi vida. Me hacían un bullying horrible, era lo más espantoso que he pasado. Tanto que yo iba a la iglesia, me tapaba la cara y le pedía a Dios: ‘Por favor Dios mío, cámbiame de cara’, porque me sentía tan fea que por eso se burlaban de mí. Me metían al water, me pegaban chicles, mi madre tenía que acompañarme a la escuela”, relató con voz entrecortada.

Laura Bozzo confiesa que sufrió bullying. (Video: Telemundo)

LEE MÁS: Lucía Méndez arremetió contra Laura Bozzo por criticar su rostro: “Ella estaba frente a un espejo”

SINTIÓ LA MUERTE EN CARNE PROPIA

Cuando Laura Bozzo queda embarazada de Victoria, su primera hija, la historia de ser madre primeriza casi termina en tragedia. La abogada reveló que cuando dio a luz los médicos le cortaron el intestino por lo que había pocas posibilidades de que continuara viva.

En ese momento, sintió que la vida se le acababa. Le pusieron los santos óleos para ‘despedirla’ porque estaba en coma, pero un milagro sucedió que la regresó a la realidad.

“Cuando nace mi hija (Victoria), me cortaron el intestino y caí en coma. Me pusieron los santos óleos y todos pensaban que me iba a morir. Mi cuerpo estaba lleno de pus, lleno de cables. En ese momento, mi alma se salió de mi cuerpo y yo me miré y escuché algo. Regresé (a mi cuerpo) y abrí los ojos”, cuenta Laura.

NACE LAURA EN LA TELEVISIÓN

Pese a que desde su niñez jamás pensó que estaría en la televisión, la oportunidad le llegó en 1994. La estrella de México incursionó en la política peruana y fue elegida como regidora de Lima, tiempo después le propusieron salir a conducir un programa en el extinto canal RBC.

“Me meto a la política, fui elegida regidora de Lima y el alcalde era dueño de un canal de televisión. Me invita a una entrevista y me dice tú eres comunicadora y ahí empezó Laura en la televisión. Triunfo en un canal que no existía y empecé a tocas las puertas de todas las televisoras y les rogaba de rodillas que me dieran una oportunidad”, revela orgullosa.

Tras ello, obtiene la oportunidad en Panamericana Televisión de la mano de Genaro Delgado Parker. Esta propuesta era para conducir un talk show. De inmediato consigue gran rating y la oportunidad de migrar a América Televisión con un show de estilo propio.

“Todo el mundo apostaba que mi programa no iba a tener rating e hice un programa en vivo de cambio de sexo, se armó un escándalo y empecé a cambiar al talk show. (Pensé) Yo quiero ir a los problemas, a la lucha de las mujeres. Entonces, me llaman de América Televisión y ahí nace Laura en América y empecé a hacer mi programa como yo quería”, relató la conductora en este confesionario.

SEGUIR LEYENDO: