Lucía Méndez arremetió contra Laura Bozzo por criticar su rostro: “Ella estaba frente a un espejo”

Lucía Méndez respondió a Laura Bozzo luego de las críticas que recibió por parte de la presentadora (Fotos: Instagram @luciamendezof//@laurabozzo_of)

Lucía Méndez respondió a las críticas que Laura Bozzo hizo en el reality show La Casa de los Famosos, pues la presentadora criticó las cirugías estéticas a las que la actriz se ha sometido.

Durante un encuentro con los medios, Lucía Méndez fue cuestionada acerca de los comentarios que Laura Bozzo lanzó sobre ella, donde criticó cómo se ve el rostro de la actriz actualmente, pues son amigas y en pocas ocasiones se habían mostrado en contra de la otra.

Méndez se mostró indiferente ante las declaraciones de la peruana, pues aseguró que Bozzo se habría hecho los comentarios a sí misma, aunque confesó que en un principio le habían dolido sus comentarios, pues ella siempre la había defendido, inclusive en sus peores momentos.

“Pues yo le respondo que cuando dijo eso ha de haber estado delante de un espejo, ¿no? Yo digo, porque véanme, ¿cómo me ven? Estoy bonita”, respondió ante los medios y le envió un corto mensaje a Laura: “Pues yo nada más le digo a mi comadre que yo siempre la he defendido, toda la vida, y que me vea, que me vea, que no tengo nada. Y yo creo que cuando lo dijo ella estaba frente a un espejo, viéndose a ella misma”.

Lucía Méndez le hizo saber a Laura que ella se siente muy cómoda con su rostro pese a sus críticas (Foto: Instagram/@luciamendezof)

Y es que hace varias semanas los integrantes de La Casa de los Famosos estaban hablando de Lucía Méndez, momento en el que Laura Bozzo mencionó que su amiga se había arruinado el rostro por someterse a varios procedimientos estéticos.

Durante la conversación, la autoproclamada Abogada de los pobres también comparó a la protagonista de Coralina con Verónica Castro, asegurando que estrella de La Casa de las Flores había logrado preservar su belleza.

Los comentarios de Laura llamaron la atención no sólo porque mantiene una estrecha amistad con Lucía, sino porque se sabe que la actriz mantiene una enemistad con Castro desde hace varios años.

Este no ha sido el único comentarios que la Señorita Laura ha lanzado en La Casa de los Famosos en contra de alguien, pues se ha caracterizado en ser una de las integrantes más honestas y que más ha destapado polémicas, como su rivalidad con Pat. Chapoy.

¿Cómo se originó la rivalidad entre Laura Bozzo y Pati Chapoy?

Según señaló Laura, Pati hizo varias cosas para que Laura no se sintiera cómoda en TV Azteca (Foto: Captura de pantalla/Azteca Uno)

Durante una plática entre los integrantes de La Casa de los Famosos, Laura comentó que mientras ella trabajó en TV Azteca la titular de Ventaneando hizo varias cosas para hacerle la vida imposible a la peruana, motivo por el que ahora ella la detesta.

Según la presentadora de Laura en América, Pati mando a alguien de producción y equipo de belleza le hiciera un tratamiento en el cabello a ella, pero con los químicos se lo destrozó desde la raíz, siendo todo “a propósito”: “Mandó a la gente que le teñían a ella para teñirme a mí y me quemaron toda la parte de aquí del pelo (señala la raíz) y fue a propósito”, acusó Laura.

Según Bozzo el rating que había entre su talk show y Ventaneando, supuestamente, habría provocado los celos de la reina de los espectáculos mexicanos, Pedrito Sola, Mónica Castañeda, Atala Sarmiento -cuando aún formaba parte del programa- y Daniel Bisogno.

“Es que yo llegué y arrasé, arrasamos, el rating era alucinante, ella hacía 3 puntos y yo 17, o sea imagínate, entonces se armó un lío”, señaló Laura como principal motivo, aunque también destapó otros problemas que tuvo con Chapoy.

