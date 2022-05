Los mejores memes que ha dejado Laura Bozzo en La Casa de los Famosos 2

La eufórica reacción de Laura Bozzo cuando no fue eliminada.

La participación de Laura Bozzo en La Casa de los Famosos 2 ha generado un sin fin de memes, ya que los internautas han grabado o capturado a la presentadora haciendo expresiones graciosas e incluso durmiendo.

Además del público de Estados Unidos que disfruta del reality, los memes de Laura Bozzo también se difunden entre países como México, Colombia, Perú y Ecuador; además, las divertidas imágenes tuvieron sus versiones en portugués para los internautas brasileños.

Fotos: Archivos WEB/Twitter

Antes de que el programa comenzara, la presentadora advirtió a sus compañeros que nadie se metería con ella, por lo que las personas aseguraron que sería el foco de la polémica al interior de La Casa de los Famosos.

(Foto: Twitter)

“Que se preparen ustedes, que se preparen los que estarán conmigo, porque conmigo nadie se mete, de verdad nadie señoras y señores. A la primera que me quieran decir ahí van a terminar mira (hace señas de cerrar la boca), esa boquita no se calla nada. Prepárense porque yo entro a arrasar porque yo tengo dos orejeras y yo voy directo, o sea que yo no me tengo que preparar es más que se preparen porque ya llegué”, advirtió en una entrevista para el programa La Mesa Caliente.

Por el contrario, la realidad es que Laura Bozzo se ganó rápidamente el cariño de los otros integrantes, especialmente de Brenda Zambrano, la más reciente eliminada y de Luis Potro Caballero, con quien incluso se besó en uno de los capítulos y por su parte, el ex acashore hace bromas imitando su forma de hablar.

(Foto: Twitter)

Sus constantes outfits despreocupados, sus espontáneas reacciones ante el drama, sus múltiples siestas y momentos de descanso han hecho que Bozzo sea objeto de múltiples memes y TikTok asegurando que la quieren.

Algunos internautas hacen comentarios como el siguiente: “Yo no veo eso de La Casa de los Famosos pero en vista que en todas las redes sociales me sale algo de Laura Bozzo, sólo debo decir que ha sido la mejor adquisición que tiene ese programa.”

(Foto: Twitter)

A pesar de que la presentadora de televisión se convirtió en el personaje favorito de muchos usuarios de internet, es probable que la estancia de Laura Bozzo termine pronto por su reciente contrato, así lo afirman los rumores.

(Foto: Twitter)

Lo que mencionó la presentadora de diversos talk shows fue que en la televisora de Imagen solo había dejado un mes de programas grabados y probablemente saldría, “no puedes dejar un contrato de un año por algo que dura tres meses”, mencionó.

(Foto: Twitter)

La reciente eliminación de la querida Brenda Zambrano ha provocado la furia de la participante más popular en redes sociales de esta temporada: Laura Bozzo. A pesar de que la presentadora de televisión no es muy reconocida por contar con amistades dentro del medio artístico, su relación con la ex participante de Acapulco Shore se consagró como una de las más tiernas, pues a pesar de sus diferencias de edad, la chica MTV apoyó desde el día uno a la Señorita Laura.

(Foto: Twitter)

¿La presunta responsable de su salida? Niurka Marcos. Por ello la peruana arremetió contra la vedette dejándole saber a sus compañeros que cobraría venganza por su amiga pues nadie “le gana” a La reina del rating:

“Escuchen lo que les digo: mil veces más peligrosa soy yo. Yo ya le he enfrentado en el rating, yo estaba en un canal y ella, Niurka, en otro canal y la tuvieron que sacar al mes, la destruí y en México no es muy querida por su vulgaridad y forma de ser, no a todo mundo le gusta”, empezó a expresar la presentadora en el reality de Telemundo.

