Laura Bozzo juró venganza en contra de Niurka Marcos por expulsión de Brenda Zambrano de La Casa de los Famosos

La presentadora quedó muy molesta con la vedette

La Casa de los Famosos se convirtió, en solo una temporada, en uno de los realitys show más populares en los últimos tiempos dentro de la televisión de habla hispana. Tras el anuncio de su segunda edición y su reciente estreno que ha sido de lo más visto y comentado en redes sociales, las expulsiones semanales de sus integrantes siempre generan más controversia.

La reciente eliminación de la querida Brenda Zambrano ha provocado la furia de la participante más popular en redes sociales de esta temporada: Laura Bozzo. A pesar de que la presentadora de televisión no es muy reconocida por contar con amistades dentro del medio artístico, su relación con la ex participante de Acapulco Shore se consagró como una de las más tiernas, pues a pesar de sus diferencias de edad, la chica MTV apoyó desde el día uno a la Señorita Laura.

¿La presunta responsable de su salida? Niurka Marcos. Por ello la peruana arremetió contra la vedette dejándole saber a sus compañeros que cobraría venganza por su amiga pues nadie “le gana” a la reina del rating:

“Escuchen lo que les digo: mil veces más peligrosa soy yo. Yo ya le he enfrentado en el rating, yo estaba en un canal y ella, Niurka, en otro canal y la tuvieron que sacar al mes, la destruí y en México no es muy querida por su vulgaridad y forma de ser, no a todo mundo le gusta”, empezó a expresar la presentadora en el reality de Telemundo.

Laura Bozzo defendió a Brenda Zambrano de Niurka Marcos (Fotos: Instagram/@laurabozzo_of/@niurka.oficial/@brendazambranoc)

En la conversación donde también se encontraba presente el tercer Acapulco Shore en entrar, Luis Caballero Potro, ya que Manelyk González fue la primera que incluso llegó a la final quedando en segundo lugar solo por detrás de Alicia Machado, Laura Bozzo siguió compartiendo su sentir hacía la cubana por haber ayudado a que Zambrano quedara nominada y por falta de votos americanos terminara siendo la segunda expulsada.

“O sea que ella a mí no me va a ganar jamás y yo quiero que estemos ahí las dos nominadas, para que no esté jugando sus muñequitos… no soy idiota, yo me di cuenta de todo. Eso si te lo digo porque esta semana yo me la juego toda por Brenda Zambrano. Van a conocer quién carajo es Laura Bozzo porque esto se va a poner color hormiga”, finalizó la presentadora.

La modelo es originaria de Tamaulipas (Foto: Instagram @brendazambranoc)

Aunque esta no es la primera vez que se pelean, pues a días de iniciar la segunda temporada ya había protagonizado un encontronazo en los medios de comunicación y durante su primera semana se pelearon, se disculparon en varias ocasiones. Se espera que esta vez si tome grandes acciones pues Brenda Zambrano fue la única persona que siempre la trató bien, sin juzgarla por su pasado.

El efecto Laura Bozzo

Si bien muchas situaciones y famosos han puesto su granito de arena para que los amantes de los realitys shows estén amando con gran fanatismo el programa, la verdadera ganadora de esta temporada está resultando ser la presentadora peruana, aunque según ella mexicana de elección, Laura Bozzo, que ha pasado de ser una de las personalidades más odiadas a contar con el mayor número de apoyo en las redes sociales de Telemundo.

La presentadora ha ganado muchos seguidores por sus memes (Fotos: Twitter)

La Señorita Laura tomó la mejor decisión al sumarse al programa de telerrealidad y dejar atrás el formato talk show -que es un contenido de entrevistas de televisión centrado en escuchar la opinión de uno o varios invitados, a veces en formato de debate- que al menos en México ha resultado ya muy desgastado, pese a que sigue dando audiencia, pues su imagen se ha limpiado gracias a los memes.

